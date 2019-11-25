白宮安全顧問促加國禁華為5G建設

稱年底簽貿協有可能

美國之音引述奧布萊恩稱，「我們希望年底前能夠達成一項協議。我依然認為這是有可能的。」奧布萊恩強調，與此同時，美國不會對中國政府在香港、南海或世界其他地區的活動視而不見。

奧布萊恩呼籲國際社會關注香港的情况。當被問及若北京鎮壓香港的示威，美國有何反應，他表示不希望這種情况發生，稱已經見到香港出現太多暴力事件。對昨天的區議會選舉，他稱希望能夠和平舉行。

警告影響美加情報分享

奧布萊恩又警告加拿大稱，加拿大應該拒絕華為參與加國的5G建設，否則會影響美加之間的情報分享。

奧布萊恩表示，如果任由華為進入加拿大或其他西方國家，中國就可以獲取加拿大民眾的所有資料，包括每個人的健康紀錄、銀行紀錄和社交媒體帖文等。

出席上述論壇的加拿大國防部長石俊（Harjit Sajjan）回應稱，「我們需要時間對所有潛在威脅進行妥善的檢查」，強調加拿大充分注意保護目前的4G技術，未來就5G議題做出的決定將會確保5G系統與當前的4G一樣安全。

路透社7月引述消息指，加拿大或將是否允許華為提供5G網絡設備的決定，押後到10月聯邦大選後。加拿大總理杜魯多在上月勝選連任後尚未對此作出表態。

加拿大與美國、澳洲、新西蘭、英國等5國組成情報分享團體「五眼聯盟」（Five Eyes）。目前，美國、澳洲和新西蘭都已對華為實施禁令，英國則允許華為參與該國非核心項目的5G網絡建設。