融資無門 446家房企破產刷新高 證監針對房產審核 高槓桿模式邁終結

《中國基金報》報道，在法院公告網公布的30頁房地產破產名單中，多數為三四線城市的中小房企，但也不乏一些知名度較高甚至躋身百強的知名房企。如2019年6月A股的上市房企銀億集團在500億人民幣（下同，約556億港元）負債的重壓下，因資金鏈斷裂而宣告破產重組。過去，房地產行業被視為最賺錢的行業，因房地產致富的富豪不勝枚舉，如今，一年可能接近500家房企宣布破產，實屬罕見。

每天1.5家破產 多為中小房企

據一份來自廣東證監局的監管罰單，透露了當下房企普遍深陷的困境。11月14日，廣東證監局對外公布了對頤和地產的調查。據該局調查，截至5月31日，頤和地產共有9筆超過1000萬元未披露到期債務違約，合計逾50億元。頤和地產的資金問題，只是行業普遍面臨資金危機的冰山一角。

從資金、銷售緊張到債務問題集中爆發，幾乎所有出現問題的房企都經歷相似的過程。在業內人士看來，房地產高周轉、高槓桿、高負債的商業模式已經走向終結。據北京一間中型發展商表示，過去大家積極拿地、集團發展多元化業務，依賴的是持續不斷的現金流和不受限制的高槓桿。如今這種高槓桿擴張的模式，卻成為壓垮房企的沉重枷鎖。

天風證券固定收益首席分析師孫彬彬認為，現在涉及違約或嚴重流動性困難的房企以小型房企為主，且這些企業多在業務擴張或管理上存在一定問題。高槓桿是違約房企比較一致的財務特徵，多數違約房企的淨負債率在100%以上。一邊是資金問題日益緊張，一邊卻是各種融資渠道的關閉，房地產企業面臨着兩面夾擊，導致生存的壓力愈來愈大。

業界：未來乏資金 面臨洗牌式淘汰

在股權融資市場，涉房融資項目趨於停滯狀態。上市公司若融資項目涉及房地產業務，會受到監管部門的從嚴審核，以及反覆詢問。據wind數據統計顯示，今年以來，約有19家上市房企發布定增的預案，僅有4家被證監會核準。值得注意的是，監管對於房地產項目融資的嚴格程度，已從上市房企擴散到其他行業的上市公司，這些公司均須就「是否存在房地產業務」、「未來是否會有開發和銷售房地產計劃」等作出回答。

業內人士表示，房地產行業正面臨洗牌的開始，未來缺乏資金、土地等規模優勢的房企，將逐漸淘汰出去，或者被併購。

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