引入余光中詩捍衛繁體字 詩人流沙河病逝 享年88

曾因詩獲罪 毛澤東4次點名「大右派」

本名余勛坦的流沙河1931年出生於四川金堂縣，早年在《川西農民報》做副刊編輯，1957年參與創辦中共建政後內地首份官辦詩刊《星星》，他筆耕不輟，著有小說、詩歌、詩論、散文、翻譯小說、研究專著等22種，兩首詩作被收錄入內地中學語文課本。1982年，他在《星星》上刊出20首余光中詩作，最早將余詩引入大陸，其後又陸續介紹鄭愁予、瘂弦、洛夫等台灣詩人。

1950年代，流沙河因詩獲罪，被毛澤東4次點名為「大右派」，曾掃廁所、拉糧食、種棉花，文革時被下放鋸木工廠，還被抄家12次。他說，艱難歲月裏，是古籍救了他的命，晚年深研漢字的流沙河曾說：「感謝古老的漢字，收容無家的遠行客。感謝奇妙的漢字，愉悅避世的夢中人。」

流沙河2013年至2015年在FT中文網開設「簡化字不講理」專欄，掀起繁簡爭論，他後來受訪時強調：「每一個正體字都可以證明自身的存在，而每一個簡體字都無法證明其存在的理由。」他主張恢復正體字，建議政府公文和法律文書應使用正體字。