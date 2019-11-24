公司名「奧斯維辛」 當局要求改名

網民見字想起納粹集中營

界面新聞報道，工商資料顯示，成立於2015年5月19日的平原奧斯維辛勞務派遣有限公司，註冊資本為200萬元人民幣，法人趙連喜持有公司100%股權，該公司的經營範圍為勞務派遣。此外，奧斯維辛勞務派遣公司去年和今年兩次被列入「經營異常名錄」，原因均為未依照內地《企業信息公示暫行條例》第8條規定的期限公示年度報告，但該公司目前經營狀態為「開業」。

無獨有偶，深圳寶安一家潔具公司也命名為「奧斯維辛」，在內地商業信息查證網站天眼查也能見到這家公司的資料。有網民稱納粹在奧斯維辛集中營中慘無人道強制猶太人勞動，以及借「洗澡」使用毒氣屠殺猶太人，但竟有人用這樣的名，「把我嚇了一跳」。《新京報》亦發表評論，稱這種做法於情於法都不容，「公司起名不該這麼無知，必須得尊重歷史、尊重人類情感」。

律師指違法 名稱應糾正

京衡律師集團上海事務所律師余超指出，奧斯維辛勞務派遣公司這一名稱違反《企業名稱登記管理規定》等法律、法規。《企業名稱登記管理規定》第9條規定：「企業名稱不得含有有損於國家、社會公共利益和可能對公眾造成欺騙或者誤解的內容和文字。」

國家工商總局2017年又出台更具體的《企業名稱禁限用規則》，其中第5條就上述「有損於國家、社會公共利益的內容和文字」作出解釋及舉例，包括有消極或不良政治影響，如「支那」、「黑太陽」、「大地主」；宣揚恐怖主義、分裂主義和極端主義，如「九一一」、「東突」、「佔中」；帶有殖民文化色彩，有損民族尊嚴和傷害人民感情，如「大東亞」、「大和」、「福爾摩薩」（Formosa，台譯福爾摩沙）。

余超表示，雖然《企業名稱禁限用規則》的出台時間晚於涉事公司的註冊時間，但《企業名稱禁限用規則》是《企業名稱登記管理規定》的進一步細化，因此應該糾正該企業的名稱。

平原縣行政審批服務局一名工作人員回應稱，涉事公司的名稱確實不妥，該局已經聯繫趙連喜，要求其11月25日進行變更登記。該工作人員還稱，這家公司成立後，並未開展經營業務。