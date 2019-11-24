駐京周記：8中醫藥大學被世界名錄除名 引起反思

無礙內地執業 惟難海外發展

被除名的中醫藥大學分別為北京中醫藥大學、貴陽中醫藥大學、黑龍江中醫藥大學、遼寧中醫藥大學、上海中醫藥大學、山西中醫藥大學、天津中醫藥大學和雲南中醫藥大學。業內人士猜測，被除名的原因是世界醫學院校名錄編纂方認為，這些大學的招生，沒有現代醫學類的專業。記者一名中醫朋友說，8所醫學院校被除名，將意味着這些院校畢業生將來可能不會被世界醫學界認可，雖然國內執業不必過慮。但在海外執業或求學深造，都會有嚴重影響。

在過去很長一段時間內，中醫一直被「巫醫」化。受到現代醫學知識影響的人士甚至專業人士，均認為中醫是頗為落後的傳統醫學，難以有效治療疾病。2006年美國曾發生過一起錯將刮痧當做虐待的案件。

部分病藥理未達醫療通用要求

不過，近年內地與港澳隨着CEPA的逐步深入，傳統中醫藥也在加快國際化。特別是屠呦呦獲諾獎後，中醫在國際獲得愈來愈多人認同，不僅網上隨處可見外國人甚至外軍利用中醫推拿或火罐理療的視頻；今年5月，第七十二屆世界衛生大會也審議通過了《國際疾病分類第11次修訂本 (ICD-11)》，首次將起源於中醫藥的傳統醫學納入其中。這是世衛組織首次在極具影響力的 ICD 中承認傳統醫學。

需要正視的是，受道家文化影響頗深的中醫，除正骨推拿和按摩等治療手法外，其病理和藥理至今未達現代醫療通用要求，而且除少部分藥品被製成中成藥外，更多患者在醫師處開來的煎服藥物，藥效也受純度、品相等諸多影響。或許當局應研究將中醫藥的病理和藥理如何與現代醫學接軌，這樣才能將中醫藥的作用發揮極致，造福全世界。

明報記者 鄭海龍