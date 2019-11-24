王毅批美破壞香港繁榮穩定

促20國帶頭弘揚多邊主義

新華社報道，王毅表示，多邊主義是解決全球性挑戰的「總開關」，20國集團不應袖手旁觀，也不能坐而論道，而是帶頭弘揚多邊主義。王毅又提到要堅持開放融合，促進貿易投資自由化便利化，「對世貿組織進行必要改革，打造開放、公平、非歧視的競爭環境，支持發展中國家繼續享有『特殊和差別待遇』」。他批評「個別國家不應出於一己私利，阻撓多邊機制正常運行」。

稱美成全球最大不穩定因素

在與荷蘭外相布洛克（Stef Blok）會面時，王毅批評美國破壞多邊主義和多邊貿易體制，已經成為全球最大的不穩定因素。路透社引述王毅稱，美方出於政治目的，動用國家機器打壓合法經營的中國企業，並扣上種種「莫須有」罪名，是徹頭徹尾的霸凌行徑。

王毅又說，美國一些政客在全球抹黑中國，卻拿不出真憑實據，不僅喪失大國風度，也損害自身信譽。他又批評美國以國內法粗暴干涉中國內政，企圖破壞中國一國兩制和香港繁榮穩定。

王毅昨日還會見了俄羅斯外長拉夫羅夫、加拿大外長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）等。王毅在與商鵬飛會晤時強調，中加關係的癥結在於加方去年12月以「莫須有」罪名任意拘押中國公民。他希望加新一屆政府盡快作出正確決斷，採取切實措施，克服這一人為製造的障礙，推動中加關係盡快重回正常發展軌道。商鵬飛稱，願採取實際措施重建中加互信，推動兩國關係盡快重回正軌。

出席20國集團外長會後，王毅今正式訪問日本，日經新聞稱，其間會與日本外相茂木敏充會談，共同啟動中日高級別人文交流磋商機制，並主持首次會議。兩人還將簽署日本牛肉重啟外銷中國的協定。