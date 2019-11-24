美禁用政府基金購華為中興設備

美國政治新聞網站Politico報道，FCC決定將華為和中興列為對美國國家安全構成風險的公司，並禁止地方電信運營商使用聯邦政府的全民服務基金（Universal Service Fund）購買華為和中興的設備及服務。這筆大約85億美元（約665億港元）的資金為美國鄉村地區提供補助，以鼓勵電信運營商在當地建設基站網絡，提供服務。

華為稱涉違法促保鄉村地區利益

華為昨日回應稱，FCC的決定基於片面的信息及對中國法律的錯誤解讀，沒有證據就認定華為構成國家安全威脅，不僅違反了立法的正當程序原則，也涉嫌違法。華為對FCC的決定表示反對，並敦促FCC及其主席帕伊（Ajit Pai）重新考慮此項決定。華為表示，願意與美國政府和政策制定者進行開放溝通，尋找保障美國電信網絡安全的有效方案，維護美國鄉村和偏遠地區消費者的利益。

華為解釋，若沒有FCC資金支持，許多偏遠地區的美國運營商將無法繼續獲得有競爭力的華為產品和服務，美國電信設備市場（尤其是5G網絡）的競爭將被弱化，普通消費者也將不得不為網絡服務支付更高昂的代價。