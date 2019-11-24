駐美公使：美圖分割中共與人民屬誤判 批美跨越港疆紅線 籲停「米高峰外交」

稱對華強硬成美「政治正確」

中國駐美大使館23日消息，李克新21日在晚宴上指出，對華強硬似已成為華盛頓新的「政治正確」，造成這一局面的根本原因在於，美當前的對華政策存在3個嚴重誤判。誤判一是美方認為中國一直以來秉持取代美國的戰略，要通過《百年馬拉松》打垮美國。誤判二是認為美過去的對華戰略存在錯誤，對華接觸是失敗的，中國並沒有朝著美國所期待的方向發展。誤判三是認為中國共產黨和中國人民可以割裂開來。

稱中國人每步都離不開共產黨

美國之音稱，李克新在講話中還提到《致命中國》和《隱形戰爭》，稱這3本書和其他一些文章中的敘事，「不幸成為這屆政府中一些人的指南」。《百年馬拉松：鹿死誰手？》由哈德遜研究所中國戰略中心主任白邦瑞（Michael Pillsbury）撰寫。《致命中國：對抗巨龍》出自對華強硬的白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）之手；《隱形戰爭：美國精英熟睡時中國如何接管》則由曾任特朗普政府白宮國安委員會主管的斯帕丁（Robert Spalding）撰寫。

美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）8日在柏林說，中國人民具有創造性、聰明、有能力，美國同中國的衝突，是與中共的衝突，不是美國與中國的衝突。上周三（20日）蓬佩奧在布魯塞爾北約外長會議上又表示，盟友必須應對來自中共目前的潛在的長期威脅，北約國家不能忽視他們同北京執政黨之間的「根本差異和不同信仰」。

對此，李克新稱，把中國共產黨和中國人民割裂開來是一種政治上的無知。

李克新說，中國近現代史表明，中國人民前進的每一步都離不開中國共產黨。中國共產黨雖經歷了起伏，犯過錯誤，但是它的宗旨始終是為最廣大人民群眾的根本利益服務。

斥假外交官主導中美關係

李克新呼籲美國讓真正的外交官，而不是「執法和情報人員、自封的中國專家和政客式的假外交官」來主導中美關係。他強調在運籌中美雙邊關係時，要有專業素養、戰略思維，真正維護國家利益，中美需要高質量的溝通對話而不是「麥克風外交」。他說中美交往中3條紅線是不能跨越的。一是將香港暴力稱為「一道亮麗的風景線」，美國國會通過《香港人權與民主法案》嚴重干涉中國內政。二是美高級外交官多次會見謊稱被中國政府迫害的「新疆人士」時，跨越了外交紅線。三是當美國軍方邀請台灣海軍司令到華府參加正式活動，卻稱其以個人身分出席，也跨越了紅線。

美國防高官訪台 學者：關係大提升

今年8月，美國國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）曾公開將香港示威說是「一道美麗的風景線」；當時外交部發言人華春瑩回應，希望這樣的「風景線」在美國愈多愈好。其實不僅台海軍司令訪美，美國防部東亞事務副助理部長科林克（Heino Klinck）上周也秘密訪台，訪問不在官方公開行程中。

美國智庫國際評估暨戰略中心（IASC）資深研究員費學禮（Richard Fisher）指出，這是1979年來首次有此級別的國防部官員訪台，「這是美台外交、軍事關係非常重大的提升」。

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