王健林子房產存款遭查封 內媒：萬達系財困 難出手相助

「紅星新聞」報道，北京二中院昨通報，向（失信）被執行人王思聰送達了執行通知書及報告財產令，對其名下財產作調查，並查封王思聰名下的房產、車輛、銀行存款等財產。目前，王已依照法院發出的財產申報令，向法院申報財產，並與債權方就涉案權屬履行協商。法院稱，「下一步，我院會依法核實被執行人王思聰申報財產情况，並結合雙方協商情况，依照法律規定，適時採取相關措施。」

實控公司熊貓互娛同被限制消費

王思聰早前因欠債1.51億元（人民幣，下同），被法院列為被執行人；而據法院向王思聰下達的限制消費令顯示，執行申請人為「嘉興璟字悌為股權投資基金合伙企業」。商業信息查證網站天眼查資料顯示，該企業2017年5月31日成立，曾在上海熊貓互娛文化有限公司B輪融資中投入357.9068萬元，持有熊貓互娛2.31%股份。王思聰為熊貓互娛董事長，間接持有該公司40.07%股份。此前上海市嘉定區法院也曾向王思聰發出限制消費令，立案執行申請人曹悅是原熊貓直播的主播，與熊貓互娛存在369.99萬元的合同糾紛。該限制消費令周二（19日）已解除。

此外，「第一財經」報道，中國執行資訊公開網昨顯示，上海市靜安區法院對熊貓互娛發布3條限制消費令，王思聰不得作高消費及非生活或工作必需的消費行為。執行申請人分別為瀋陽市睿凡傳媒、成都柿子君文化傳媒、西安北國文化傳媒3間公司。

王健林倘施救勢惹追債潮

王健林日前雖仍以800多億身家排在福布斯中國富豪榜第14位，但身家比2018年已減半。新浪財經引述「無尾財經」微信公眾號消息稱，今年4月至5月間，王思聰的普思資本把股權全部質押給其父的萬達集團。但無論是正常還債還是破產清算後還錢，萬達相比其他債權人都擁有優先權。如今王思聰陷入危機，王健林也難以出手相助；因近年王健林不斷套現還債，現金不足；如救王思聰，就會引來大批債主，耗光萬達的現金流。