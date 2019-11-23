王健林子房產存款遭查封 內媒：萬達系財困 難出手相助

【明報專訊】內地前首富王健林獨子王思聰最近債務纏身。因未按法院執行通知書要求履行還款義務，北京市第二中級法院周二（19日）對其發出限制消費令，昨又公布查封王思聰名下的房產、車輛、銀行存款等財產。上海市靜安區法院昨亦向王思聰實際控制的上海熊貓互娛文化有限公司發出3條限制消費令。內地財經網站稱，王思聰陷入財困與其父的萬達系難以出手相助有關。
「紅星新聞」報道，北京二中院昨通報，向（失信）被執行人王思聰送達了執行通知書及報告財產令，對其名下財產作調查，並查封王思聰名下的房產、車輛、銀行存款等財產。目前，王已依照法院發出的財產申報令，向法院申報財產，並與債權方就涉案權屬履行協商。法院稱，「下一步，我院會依法核實被執行人王思聰申報財產情况，並結合雙方協商情况，依照法律規定，適時採取相關措施。」
實控公司熊貓互娛同被限制消費
王思聰早前因欠債1.51億元（人民幣，下同），被法院列為被執行人；而據法院向王思聰下達的限制消費令顯示，執行申請人為「嘉興璟字悌為股權投資基金合伙企業」。商業信息查證網站天眼查資料顯示，該企業2017年5月31日成立，曾在上海熊貓互娛文化有限公司B輪融資中投入357.9068萬元，持有熊貓互娛2.31%股份。王思聰為熊貓互娛董事長，間接持有該公司40.07%股份。此前上海市嘉定區法院也曾向王思聰發出限制消費令，立案執行申請人曹悅是原熊貓直播的主播，與熊貓互娛存在369.99萬元的合同糾紛。該限制消費令周二（19日）已解除。
此外，「第一財經」報道，中國執行資訊公開網昨顯示，上海市靜安區法院對熊貓互娛發布3條限制消費令，王思聰不得作高消費及非生活或工作必需的消費行為。執行申請人分別為瀋陽市睿凡傳媒、成都柿子君文化傳媒、西安北國文化傳媒3間公司。
王健林倘施救勢惹追債潮
王健林日前雖仍以800多億身家排在福布斯中國富豪榜第14位，但身家比2018年已減半。新浪財經引述「無尾財經」微信公眾號消息稱，今年4月至5月間，王思聰的普思資本把股權全部質押給其父的萬達集團。但無論是正常還債還是破產清算後還錢，萬達相比其他債權人都擁有優先權。如今王思聰陷入危機，王健林也難以出手相助；因近年王健林不斷套現還債，現金不足；如救王思聰，就會引來大批債主，耗光萬達的現金流。