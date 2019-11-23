台邦交國圖瓦盧拒中資援建人工島

表明維持與台關係

同處南太平洋的所羅門群島和基里巴斯9月先後與台斷交，轉投中國大陸，目前台灣在該地區僅餘圖瓦盧、瑙魯、帕勞、馬紹爾群島4個邦交國。圖瓦盧9月大選組成新政府，科菲上周六（16日）抵台訪問，重申該國對圖台關係的承諾，並稱新任總理納塔諾（Kausea Natano）計劃明年4月訪台。

科菲接受路透社訪問時透露，有中資企業找上當地社群，表示願意出資4億美元（約31.3億港元）協助政府建造人工島，以解決海平面上升對圖瓦盧的潛在威脅，但他們拒絕這項提議。科菲認為，這個計劃背後有北京政府的支持。他說：「我們聽說很多有關中國債務的消息，中國正在全世界買島嶼並設立軍事基地，這些事情讓我們很憂心。」

台灣政府上周二（12日）表示，計劃在圖瓦盧設置「台灣數位（數碼）機會中心」，協助提升當地的通訊能力，並培育當地的科技人才。

憂更多島國墮債務陷阱

中央社報道，科菲指出，面對北京在太平洋地區的擴張，團結很重要，圖瓦盧希望與其他3國成立一個挺台組織，並幫助「我們的鄰居抵制中國大陸日漸增加的影響力」，圖國不希望看到有更多太平洋島國陷入北京的債務陷阱、失去部分領土。