台邦交國圖瓦盧拒中資援建人工島

【明報專訊】與台灣有外交關係的南太平洋島國圖瓦盧正面對海平面上升可能將其淹沒的危機，但圖國外交部長科菲（Simon Kofe）前日訪台期間透露，已拒絕中資企業援建人工島的提議，直指此舉企圖削弱台灣的區域影響力，表明會維持與台灣的邦交，並將聯合臨近的太平洋島國反制北京的影響力。
表明維持與台關係
同處南太平洋的所羅門群島和基里巴斯9月先後與台斷交，轉投中國大陸，目前台灣在該地區僅餘圖瓦盧、瑙魯、帕勞、馬紹爾群島4個邦交國。圖瓦盧9月大選組成新政府，科菲上周六（16日）抵台訪問，重申該國對圖台關係的承諾，並稱新任總理納塔諾（Kausea Natano）計劃明年4月訪台。
科菲接受路透社訪問時透露，有中資企業找上當地社群，表示願意出資4億美元（約31.3億港元）協助政府建造人工島，以解決海平面上升對圖瓦盧的潛在威脅，但他們拒絕這項提議。科菲認為，這個計劃背後有北京政府的支持。他說：「我們聽說很多有關中國債務的消息，中國正在全世界買島嶼並設立軍事基地，這些事情讓我們很憂心。」
台灣政府上周二（12日）表示，計劃在圖瓦盧設置「台灣數位（數碼）機會中心」，協助提升當地的通訊能力，並培育當地的科技人才。
憂更多島國墮債務陷阱
中央社報道，科菲指出，面對北京在太平洋地區的擴張，團結很重要，圖瓦盧希望與其他3國成立一個挺台組織，並幫助「我們的鄰居抵制中國大陸日漸增加的影響力」，圖國不希望看到有更多太平洋島國陷入北京的債務陷阱、失去部分領土。