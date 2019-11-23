兩日兩美艦闖南海 解放軍：警告驅離

美：任務具法治基礎

昨日稍早，路透社引述美國第七艦隊發言人莫姆森（Reann Mommsen）表示，瀕海戰鬥艦吉福茲號（USS Gabrielle Giffords）周三曾駛近美濟礁12海里範圍內；導彈驅逐艦邁耶號（Wayne E. Meyer）亦於周四駛近西沙群島。莫姆森表示，兩艘軍艦此行任務具法治基礎，並體現美方維護海洋與領空的自由與合法使用權的承諾。

南部戰區新聞發言人李華敏大校昨就事件表示，對於美國海軍擅闖中國南沙島礁鄰近海域、西沙群島領海的行為，解放軍組織海空兵力全程跟蹤監視、查證識別，並予以警告驅離。李華敏敦促美方停止此類挑釁冒險行徑，以免發生不測事件，又強調中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，有決心有能力捍衛國家主權安全，維護南海地區和平穩定。