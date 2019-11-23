兩日兩美艦闖南海 解放軍：警告驅離

【明報專訊】在中美經貿談判膠着之際，美國國防部周四（21日）透露，兩艘軍艦日前曾兩度駛入南海。中國軍方昨日證實，本周三（20日）、周四（21日），美國海軍兩艘軍艦分別闖入中國南沙島礁鄰近海域、西沙群島領海，中國軍方組織海空兵力全程跟蹤監視，並予以警告驅離，敦促美方停止此類挑釁，以免發生不測。外交部表示，美方行為嚴重損害中國主權和安全利益，破壞南海和平穩定，中方已就此向美方提出嚴正交涉，表達強烈抗議。
美：任務具法治基礎
昨日稍早，路透社引述美國第七艦隊發言人莫姆森（Reann Mommsen）表示，瀕海戰鬥艦吉福茲號（USS Gabrielle Giffords）周三曾駛近美濟礁12海里範圍內；導彈驅逐艦邁耶號（Wayne E. Meyer）亦於周四駛近西沙群島。莫姆森表示，兩艘軍艦此行任務具法治基礎，並體現美方維護海洋與領空的自由與合法使用權的承諾。
南部戰區新聞發言人李華敏大校昨就事件表示，對於美國海軍擅闖中國南沙島礁鄰近海域、西沙群島領海的行為，解放軍組織海空兵力全程跟蹤監視、查證識別，並予以警告驅離。李華敏敦促美方停止此類挑釁冒險行徑，以免發生不測事件，又強調中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，有決心有能力捍衛國家主權安全，維護南海地區和平穩定。