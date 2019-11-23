習近平：盼中美首階段協議公平平等 晤基辛格等 稱中國夢非霸權夢

彭博社報道，習近平除希望首階段協議「公平平等」外，又稱，「首先這個事兒（貿易戰）不是我們挑起的，我們不願打也不想打貿易戰，必要的時候不得不打反擊戰，但是我們始終還是在積極爭取不打」。

特朗普昨日接受霍士節目「Fox and Friends」訪問時表示，美中「可能非常接近」敲定談判多時的貿易協議。但他並不急於簽署這份協議。他又回應習近平的講話稱，由於中國對美享有貿易順差，所以「這無法是個對等的協議」。他還說：「我們必須和香港站在一起，但我也同時和習主席站在一起。」

習：讓中國恢復應有尊嚴地位

新華社報道，習近平又稱，「我們提出實現中華民族偉大復興的中國夢，但這個夢絕不是霸權夢。我們沒有準備去取代誰，只不過是讓中國恢復應有的尊嚴和地位。我們已經取得了輝煌成就，但我們不會在世界上頤指氣使，而是繼續秉持和而不同的傳統理念，堅持走和平發展道路，致力於與世界各國開展互利合作」。

而在與96歲的基辛格單獨會面時，習近平稱，多年來基辛格為促進中美關係發展所做出的重要貢獻，將載入史冊。希望他健康長壽，繼續做中美關係的促進者和貢獻者。習近平指出，當前中美關係正處在關鍵當口，面臨一些困難和挑戰。中國傳統文化注重和而不同，講究綱舉目張。中美雙方應該就戰略性問題加強溝通，避免誤解誤判，增進相互了解。基辛格表示，現在時代背景已發生了變化，雙方應該加強戰略溝通，努力找到妥善解決分歧的辦法，繼續開展各領域交流與合作，這對兩國和世界都至關重要。

基辛格：憂貿戰發展成武裝衝突

國務委員兼外長王毅昨亦會見了基辛格。王毅指出，近一個時期以來，美國國內一些政要處心積慮攻擊抹黑中國，甚至在全球範圍煽風點火，試圖改變中美關係的發展方向，將雙方推向對立甚至對抗。基辛格表示，中美關係對世界和平穩定非常重要，倘兩國陷入對抗衝突，將對世界造成災難性影響，整個國際體系都無法運作，全球均受負面影響，其他國家都要在中美之間作選擇。

去年11月，基辛格在習近平會見美國總統特朗普前受邀訪華。離開中國前，他感嘆「中美關係再也回不到從前了，要重新定位」，被視為揭示中美關係的真實現狀。今次來華，他表示擔心中美貿易對抗會發展到武裝衝突。

學者：美鷹派遏華 恐擦槍走火

中國人民大學國際關係學院教授王義桅對本報表示，在貿易戰緊要關頭和南海情况紛繁複雜之時，基辛格再次訪華並受到習近平接見，其重要性不言而喻。「他實際上是作為中美領導人之間的信使，向雙方傳遞中美之間積極的信息。」王義桅表示，由於現時美國國內派系繁雜，雖然特朗普政府急於與中國達成協議，但美國鷹派卻堅持遏制中國發展，並屢在南海生事，中美擦槍走火的可能性愈來愈大。王義桅認為，雖然特朗普政府制定對華政策時，會詢問基辛格意見，但鑒於派系關係，其建議是否會被採納仍未可知。

明報記者

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