深圳灣體育中心 武警入住臨時營房

明報記者

因外形被俗稱「春繭」的深圳灣體育中心主要由體育場、體育館、游泳館及多個其他體育項目場館組成。該處駐兵情况從8月起惹外界關注，美聯社翻查衛星圖片報道，有500多輛裝甲運兵車集結深圳灣體育中心；後又有軍人在體育場操演的畫面，引來外界對解放軍或武警可能隨時會進入香港，對付反修例運動的擔憂。

封鎖東面體育場 泊滿運兵車

幾個月過去，情况並沒有改變，反而北面接近停車場的位置，新增了多套由貨櫃改裝的兩層簡易住房，頂端插有國旗；二層陽台欄杆處懸掛橫幅「胸懷報國之志 甘願奉獻一切」、「保衛人民美好生活 維護人民根本利益」。停車場則泊滿運兵車。

體育場東側，自東南角的深圳南山區行政服務中心以北至體育中心停車場的大片區域，儼然成為武警營地。透過圍欄可見裏面錯落的綠色臨時營帳，有身穿迷彩服的武警官兵出入。體育場從地面行車道到地上一層平台的所有入口均已用鐵欄封鎖，有哨兵在內駐守，鐵欄上掛有指示牌，上面寫着「哨兵神聖不可侵犯，禁止攀爬/拍攝」。

無阻演唱會 體育館迎馬拉松

在地上一層，體育場與體育館由一個名為「大樹廣場」的平台連接。昨天平台上立起多個品牌贊助商的活動攤位，正為本周末南山區一場半程馬拉松籌備，有不少報名參賽的市民到體育館的一側領取物資，參與現場活動，並未受到體育場封鎖影響。有武警不時會從體育場高處看台探頭察看，也有武警開着公安電動巡邏車在平台兜圈巡邏。體育場內則不時傳出口號聲，似在集結訓練。

解放軍東部戰區官方微信公眾號「人民前線」曾發文貼出深圳灣體育中心停泊的運兵車圖片，並指出從由體育中心出發抵達香港只需10分鐘。記者昨天從體育中心南門乘的士，約6分鐘即抵達深圳灣口岸。

深圳灣體育中心是深圳熱門的商業演唱會舉辦地。就在上周六（16日）和本周六（23日）都有內地歌手在體育館舉辦演唱會。