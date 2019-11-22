北京聞風：長三角一體化再提速 生態先行 ／文：鍾鳴九

此前，10月29日國務院原則通過該方案，到11月1日示範區掛牌，再到本周發改委正式發布總體方案，時間緊湊高效，顯示長三角一體化發展再次提速。

2018年11月5日，國家主席習近平在首屆中國國際進口博覽會上宣布，支持長江三角洲區域一體化發展並上升為國家戰略。今年5月13日習近平主持中共中央政治局會議，審議了《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》。在11月3日考察上海時，習近平專門強調，要深入推進中央交付給上海的3項新的重大任務落實。其中一項重大任務就是貫徹落實《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》。

打破劃地為牢 區域融合發展

北京專家表示，長三角是全國經濟發展最活躍、開放程度最高、創新能力最強的區域之一。長三角一體化發展具有極大的區域帶動和示範作用，特別是這一區域還是與上海自貿試驗區、長江經濟帶等重大戰略的重合疊加區。《長三角生態綠色一體化發展示範區總體方案》屬於《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》的落地方案，意味著長三角生態綠色一體化發展示範區建設將進入快車道。同時，專家也指出，生態綠色一體化發展示範區的建設具有重要意義，在落實長三角一體化規劃的方案中率先推出，顯示了中國生態先行發展理念在實踐領域的貫徹，將成為中國高質量發展階段的重要特徵。相關學者指出，實現這一目標絕非易事，關鍵在於打破各地「一畝三分地」傳統觀念，設計出適應區域融合發展的制度創新和政策突破，在試點中逐步推進。

作為頂層設計的區域發展戰略，長三角與京津冀、粵港澳被視為國家發展的三大引擎。觀察家指出，長三角一體化上升國家戰略時間相對靠後，但長三角具備較好的提速條件和氛圍，隨著接下來一系列的重大安排落地，長三角先行先試和制度創新將在全國高質量發展中，擔起重要的領銜角色。消息人士透露，長三角一體化發展規劃的相關落實方案醞釀多時，已接近落地時點。

文：鍾鳴九