稱未「雙重犯罪」 華為促加停引渡孟晚舟

加拿大《環球郵報》(The Globe and Mail)引述加拿大華為的發言人豪斯(Benjamin Howes)稱，已於上周三（13日）提出停止引渡程序的申請。「雙重犯罪原則」為加拿大引渡法例中的核心原則，在考慮某人會否被引渡到協議國家前，該人被指控的罪名必須在加國及引渡目的地國家均屬罪行。

47歲的孟晚舟是華為創始人任正非的女兒，去年12月1日於溫哥華國際機場被捕，加方指這是應美國的要求。美國司法部對孟晚舟及華為提出多條控罪，包括涉違反美國對伊朗制裁令及欺騙美國銀行的詐騙等。加拿大亦對伊朗實施制裁，以迫使伊朗放棄核武。

指加拿大對伊朗制裁與美不同

豪斯表示，是次申請並非要挑戰有關指控背後所提出理據的對錯。孟晚舟的律師團隊爭辯的要點是，當孟晚舟被捕時，加拿大對伊朗的制裁與美國不同。孟的律師亦指，針對孟晚舟的證據不足以證實有任何人因她被指控的行為而蒙受損失。在加拿大，任何刑事詐騙的定罪，需證明所涉罪行造成損失，但在美國則無此必要。

加引渡律師指華為操之過急

加拿大聯邦司法部尚未對華為的要求作出回應與評論。不過，溫哥華的引渡律師波廷(Gary Botting)表示，孟晚舟的律師可能有一個合理的說法，但就目前而言為時過早，「他們有點操之過急了，因為全面引渡聽證會的主題就是確定是否存在雙重犯罪」。

孟晚舟的引渡聆訊排期在明年1月20日開庭。