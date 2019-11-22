基辛格談中美衝突：會引發災難後果

稱兩國互視對手非潛在伙伴

96歲的基辛格博士見證了40多年來中美關係的風雨歷程。新華社報道，基辛格發言時並不同意目前中美經貿分歧正在開啟一場新冷戰的說法。 針對所謂的「中國威脅論」，基辛格認為中國從自身強大的視角提出發展戰略，不能說是一種威脅。他表示，新的形勢下，中美兩國之間的關係應有新的詮釋，雙方應正確看待分歧，加強對話與合作。

在此之前，基辛格近日在美國出席美中關係全國委員會的一個晚宴時，對中美關係現狀表示擔憂，美國之音報道，基辛格認為兩國都採取了一種態度，「即我們在與一個對手而不是一個潛在的伙伴打交道」，基辛格說，兩國都必須明白，他們之間的持久衝突是沒有贏家的，如果中美衝突永久性，其結果將是災難性的。

王岐山：中國人清楚自己要什麼

國家副主席王岐山（圖）亦有出席創新經濟論壇。他在致辭時稱，人類正面對着諸多共同威脅，經濟全球化出現逆流，國際秩序受到衝擊。他又指出，沒有一個國家、一個民族的現代化是順順當當的。中國人民清楚自己有什麼、要什麼、準備付出什麼。

（中美角力）