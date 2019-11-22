美媒：中方邀美代表下周北京磋商 劉鶴：對首階段貿易協議「謹慎樂觀」

指劉鶴對美要求感「困惑」

日前美國副總統彭斯將經貿談判與香港反修例風暴掛鈎，表示如果香港示威活動遭受暴力，美國將難以與中國簽署貿易協議。也有消息人士稱，中美貿易協議可能會推遲到明年才能簽署。對此，彭博社引述知情人士指，劉鶴前晚在創新經濟論壇的歡迎晚宴上表示，他對中美達成第一階段貿易協議「謹慎樂觀」。劉鶴又稱，中國改革國有企業、開放金融部門和加強知識產權保護的計劃，這些都是美國要求中國改變經濟體制的核心問題。

參加晚宴的人士還透露，劉鶴在與出席活動的人士交談時說，他對美國的要求感到「困惑」，但相信協議的第一階段可以完成。

傳協議推至明年 商務部：不準確

商務部新聞發言人高峰昨日表示，中美雙方圍繞第一階段協議的各自核心關切進行建設性討論。雙方經貿團隊將繼續保持密切溝通。關於協議磋商的細節，高峰表示目前沒有更多信息可以透露，但是「外界的傳言並不準確」。中方願與美方在平等和相互尊重的基礎上，共同努力，妥善解決彼此核心關切，力爭達成第一階段協議。「這符合中美雙方的共同利益，也符合整個世界的利益」。

《華爾街日報》周四引述不具名消息人士，中國已邀請美國高級貿易談判代表在北京進行新一輪面對面會談。中美目前正力爭至少達成階段性協議。報道稱，中國希望新一輪談判能在下周四美國感恩節假期前進行。報道引述美方官員表示，願意進行面對面會談，但並未就具體日期做出承諾。美方官員又指，如果中方沒有明確就知識產權保護、強制技術轉讓和農產品採購方面做出承諾，美方代表未必願意前來談判。目前，中方官方暫未回應這一消息。

特朗普指京未「積極」協商

不過，特朗普仍對中美磋商的進展十分不滿。路透社報道，特朗普20日在蘋果CEO庫克陪伴下參訪蘋果在德州奧斯汀的電腦組裝廠時表示，尚未與中國達成貿易協議，是因北京並未「積極」協商。「我不認為他們正加緊腳步，以達到我想要的程度。但我可以告訴你們，中國想達成協議的程度比我多很多」。在中美10月時宣布計劃達成有限的第一階段貿易協議近6周以來，幾乎沒有取得進展的迹象。

另外，昨日在北京舉行的創新經濟論壇，史丹福大學胡佛研究所高級研究員弗格森(Niall Ferguson)接受中新社採訪時表示，七八年前，美國人常說設計和創新發生在美國，產品在中國組裝，而現在中國已經在以非常驚人的速度創新。談及中國經濟，弗格森認為，儘管之前人們認為中美貿易摩擦會嚴重衝擊中國經濟，但今年中國經濟增速仍然在6%之上，明年也有可能維持6%左右的增長，「中美貿易摩擦對中國經濟的短期影響並沒有預估的那麼大」。

明報記者

（中美角力）

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