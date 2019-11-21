防鼠疫 進出疫區測體溫記身分

粘鼠板銷量倍增 牧民：鼠比牛羊多

北京上周二（12日）確診來自蘇尼特左旗巴彥淖爾鎮的兩人患肺鼠疫，內蒙烏蘭察布市化德縣上周六（16日）又確診鑲黃旗巴音塔拉鎮採石場55歲河南籍鍋爐工人劉××患腺鼠疫，但未發現與前兩宗病例有流行病學關聯。

界面新聞網報道，如今進出鑲黃旗巴士乘客都要檢測體溫，一旦發燒就會被隔離。前往巴音塔拉鎮路上停有多輛警車和一輛醫療救助車，所有旅客均需落車登記身分信息和目的地，並量體溫，當地居民透露，有關部門數日前在鎮上消毒、焚燒動物屍體。劉××工作地則已被隔離，今年4月才投入使用的工廠亦遭封鎖。鑲黃旗官方表示，已出動300餘人次專業滅鼠人員，在以涉事鍋爐房為中心的2.7萬畝草場滅鼠滅蚤。

《新京報》報道，不足百戶人家、面積達6069平方公里的巴彥淖爾鎮，今年鼠害明顯增多，當地牧民形容「比牛羊還多」，該鎮一間士多以前每年賣出不足200個粘鼠板，但今年8月至11月已賣出400多個。