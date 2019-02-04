中國高鐵3萬公里全球居首 智能復興號年底開通 350公里時速

界面新聞網報道，國家鐵路集團總經理楊宇棟昨在北京舉行的第三屆「世界鐵路合作·發展論壇」上透露，目前中國鐵路營業里程達13.5萬公里以上，位居世界第二，其中高鐵里程已達3萬公里，為全球最長。中國工程院副院長何華武在該論壇稱，到今年年底中國還有8500公里以上的鐵路將投產，其中4000公里是高鐵。根據每日頭條網，美國鐵路里程為25萬多公里，是全球最大的鐵路網，貨運線路佔80%，客運鐵路總長約3.5萬公里。

稱2035年率先建成現代化鐵路網

楊宇棟指出，中國的高速鐵路、既有線鐵路、高原鐵路、高寒鐵路、重載鐵路等技術已達世界先進水平；網上售票和辦理貨運的比例分別超過80%和85%；到2025年中國高鐵里程將達3.8萬公里，到2035年率先建成發達完善現代化鐵路網。

楊宇棟表示，未來將重點發展智能鐵路，依托京張鐵路、京雄（北京至河北雄安新區）鐵路、浩吉（內蒙古鄂爾多斯浩勒報吉至江西吉安）鐵路和其他重大項目，大力開展智能建設、智能裝備、智能運營等關鍵核心技術的攻關，推動人工智能技術與鐵路業務深度融合。在智能運營和維護技術方面，鐵路將廣泛應用大數據、雲計算等技術，實施更加精準的運力資源配置，提高調度指揮、運輸組織的智能化水平。同時將研究鐵路裝備狀態檢測、設備故障預測和健康管理等智能技術，改革鐵路養護維修機制，提升設備養護維修的效益及效率。

智能復興號年底京張高鐵營運

中新網報道，國家鐵路集團日前宣布，智能型「復興號」動車組將在今年年底開通的京張高鐵投入運營，將是世界上首次實現時速350公里自動駕駛，具備車站自動發車、站間自動運行、運行時間依計劃自動調整、到達車站自動精確停車、車門自動控制等功能。

京張高鐵是2022年北京冬奧的重要交通配套設施，全長174公里，並採用中國自主研發的北斗衛星導航系統。