全球零死角 國產衛星互聯網明年試運

「虹雲工程」逾100衛星組建

央視網報道，航天科工二院空間工程公司總經理鄒廣寶在周二舉行的中國國際商業航天高峰論壇上表示，在全球範圍內，4G服務還未做到隨時隨地通訊，低軌星座建成後，可克服傳統通訊的部分缺點。他表示，虹雲工程100多顆互聯網衛星將在距地面1000公里的軌道上組網運行，構建一個天基寬頻全球移動互聯網絡，建成後將實現全球無死角的互聯網服務。虹雲工程技術驗證星自去年12月發射入軌後，完成了不同天氣條件、載體、業務場景下的性能測試，實現了網頁瀏覽、微信發送、視像通話、高清影片點播等。

虹雲工程首個應用示範系統將於明年初投入使用。鄒廣寶表示，明年還將發射第二階段4顆業務試驗衛星，為後續星座組網奠定基礎，提供如野外作業、林業、漁業等地面不能覆蓋的行業需求。

另建「天基物聯網」 服務覆蓋海運

另邊廂，中國將建設首個天基物聯網系統，兩顆試驗驗證星將於年底發射；該系統被命名為「行雲工程」，將通過構建由80顆低軌通信小衛星的星座系統，將全球範圍內各種信息節點和傳感器等智能終端連接，形成覆蓋全球的物聯網信息系統。屆時即使貨櫃船在海上運輸時沒有網絡覆蓋，通過天基物聯網衛星，亦可實時監測船上貨櫃的狀態軌迹、溫度。物聯網還能應用於海洋島嶼通訊、石油電力監管等行業領域。