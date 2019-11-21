彭斯：暴力對待港示威 中美難達協議 農產採購撤關稅仍存分歧

中美此前曾傳出有望達成首階段貿易協議，不過美國再次將香港問題與中美貿易扣連，卻可能使未來談判變得不再樂觀。

彭博社報道，彭斯周二接受印第安納州一個電台訪問時談到香港的示威活動，說：「總統明確表示，如果發生任何暴力事件，或者這件事（港示威）沒有得到妥善和人道對待，我們很難與中國達成協議。」

特朗普：若達不成協議提高關稅

特朗普在當日的內閣會議上則說：「中國必須要達成一項我喜歡的協議。如果他們不這樣做，那就完結了。我現在對中國很滿意，他們正付給我們幾百億美元的錢。中國之前連一毛錢也不給我們。」美聯社報道，特朗普在白宮對記者稱，中國的經濟正為貿易戰付出代價，「如果我們跟中國無法達成協議，我就會把關稅提得更高」。

中美貿易糾紛已持續近兩年。兩國10月初步同意「首階段」貿易協議，此後雙方就協議文本多次磋商，其間華盛頓和北京對協議的進展也曾發出不同信號。美國希望將關稅籌碼用於協議執行機制，只有中國遵守在貿易協議中所作承諾，才會徹底取消關稅。中國商務部發言人此前表示，兩國已同意同時取消部分現有關稅。特朗普後來則表示，他沒有同意取消關稅。

彭博社昨引述知情人士透露，中美正以今年5月接近達成的龐大協議為基礎，以討論首階段協議中擬定撤銷關稅的程度。中方主張，一旦協議達成，美國應取消今年5月後加徵的所有關稅，5月前已加徵的關稅則逐步撤銷。美方部分顧問則主張保留關稅一段長時間，以確保中國履行承諾，但為了達成首階段協議願意局部撤銷。

路透社：專家稱可能明年達協議

路透社引述兩名知悉談判情況的消息人士表示，特朗普已決定，除了取消定於12月15日實施對約1560億美元中國貨品加徵關稅，如果還要取消已加徵的關稅，中國方面需做出更大讓步。報道引述專家稱，部分白宮顧問希望看到中國同意作大規模且具體的農產品採購，同時美國仍維持已加徵的關稅，作為未來談判的籌碼。分析認為，中美兩國可能要推遲到明年才能達成第一階段協議。

外交部稱中美一直密切溝通

對於中美經貿談判出現的變數，外交部新聞發言人耿爽昨日表示，關於中美經貿問題，中美雙方一直保持密切溝通；希望美方能同中方相向而行，在互相尊重、平等互利的基礎上，找到妥善解決問題的辦法。

明報記者

（中美角力）

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