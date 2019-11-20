規劃出爐 總長47公里 深珠通道車程半小時

《珠海特區報》報道，珠海市交通運輸局前日發布《伶仃洋公路通道及西延線（珠海段）交通詳細規劃》公示材料，向社會公開徵求意見。

東起深圳前海 西至珠海京珠高速

根據初步規劃方案，伶仃洋通道作為連接珠江東西兩岸的重要通道，主橋距離上游深中通道12公里，距離下游港珠澳大橋20公里，東起深圳前海，穿越伶仃洋，經珠海淇澳島登陸，西至珠海京珠高速互通立交，總長約47公里，其中淇澳島至珠海京珠高速互通約15公里。通道跨海段初步規劃為公鐵兩用通道，雙向8車道高速公路及4線鐵路，公路設計速度為每小時100公里，採用「西橋東隧」的橋隧方案。

伶仃洋公路通道及西延線（珠海段）的規劃範圍為：東接伶仃洋公路通道跨海段、西接江門斗(門)恩(平)高速，並設支線銜接珠海機場高速、高欄港高速、西部沿海高速，珠海境內全長約53.4公里。

初步通過專家評審

目前規劃初步已通過專家評審。據悉，根據《廣東省高速公路網規劃（2019-2035年）》，伶仃洋通道是連接珠海與深圳的重要通道，在粵港澳大灣區建設背景下，對帶動珠江口兩岸城市群協同發展，實現都市圈一體化發展具有重要意義。

而在同一日，深圳市交通運輸局公布《深圳建設交通強國城市範例行動方案（2019-2035年）》徵求意見，預計到2035年，深圳機場國際及地區旅客吞吐量佔比達到25%，粵港澳大灣區核心城市核心區實現半小時直達，泛珠三角區域主要城市高鐵直達率達90%。

方案明確提出，要預留粵港澳大灣區跨江走廊群，構建功能復合、服務一體的跨江通道體系。加快推進深中通道建設，同步推進深中通道深圳側連接線、機場互通立交、鶴州互通立交等。研究以公鐵復合的形式規劃預留伶仃洋通道。開展深圳外環高速西延至珠江西岸可行性研究，形成深圳市域北部重要跨江通道走廊，分流深中通道跨江貨運。