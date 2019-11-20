《紐時》涉疆文件爆料 新疆政府斥險惡杜撰

《紐約時報》報道，其引述的文件是一名要求匿名的中國政界人士泄露，該人希望防止中共領導人逃脫對大規模拘禁應受的責備。文件包括近200頁國家主席習近平和其他領導人的內部講話，以及150多頁管控新疆維吾爾族人口的指示和報告。外交部發言人耿爽前日批評報道是污衊抹黑中國打擊極端主義的努力。但他沒有對文件真偽提出質疑。

新疆政府發言人昨指出：「編造假新聞博眼球，是美國《紐約時報》的慣用伎倆，該報也一度因造假陷入信任危機。此次美國《紐約時報》又杜撰編造關於新疆的假新聞，無非是故伎重演，根本不值一駁。這一卑劣行徑，必將為國際社會有識之士所不齒。」發言人並未有就《紐時》披露文件的具體內容作反駁。

《紐約時報》發言人Danielle Rhoades Ha周一表示，上述文件提供了一個前所未有的內部視角，讓人得以一窺對新疆地區少數民族的鎮壓，「這種類型的新聞正是我們的核心使命所在，即尋求真相、幫助人們了解世界」。