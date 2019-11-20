斥資1500億 國家級製造業轉型基金成立

中車發起 扶助新材料信息技術等

新浪網和觀察者網報道，基金發起者之一、央企中國中車（1766）前晚發布公告表示，與財政部、國開金融公司、中國煙草總公司、中國保險投資基金二期、中國第一汽車公司、上海電氣集團等19個股東共同發起設立該基金。公告披露，中國中車作為發起人股東，以5億元認購5億股，首次出資2500萬元。各股東應繳納的首次認股金為各股東認購股份數額的5%，首期出資為73.6億元，均以人民幣現金方式出資。其中財政部的認股金金額最多，達225億元，國開金融、中國煙草、中國保險投資基金二期則分別以200億、150億和150億元位列2至4位。共有8個股東的認股金金額超過100億元，合計1125億元，佔總註冊資本的76%。

公告表示，基金將圍繞新材料、新一代信息技術、電力裝備等領域的成長期、成熟期企業開展投資，同時基金可採取管理團隊自主開展投資與管理公司受託開展投資等方式運行，具體資金比例根據實際情况由基金公司董事會決定確定。《21世紀經濟報道》稱，目前該基金公司已於工商登記管理部門登記設立，但尚未向中國證券投資基金業協會辦理備案登記手續。

內地2014年9月已成立俗稱「大基金」的「國家集成電路產業投資基金」，扶持半導體產業發展，規模達1387億元；國家集成電路產業投資基金二期也於上月22日註冊成立，註冊資本2041.5億元。