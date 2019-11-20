延長豁免90天 保鄉郊電訊服務 美再押後禁令 華為：未改不公對待

特朗普政府周一發布新的延期令，允許美國公司繼續與華為交易90天。美國商務部當日發聲明說，獲得「臨時通用許可」的美國企業可在未來90天內，向華為及其非美國附屬公司出口、再出口和轉讓「特定」和「有限的」產品或技術。華為的客戶中有許多是服務美國鄉郊地區的電訊營運商。

美商務部長羅斯（Wilbur Ross）上周五曾對霍士新聞說，鄉村地區的3G和4G網絡中有很多華為產品，那些營運商需要臨時許可。他說：「鄉村社區的電話服務已有很多問題，我們不希望他們什麼都沒有，所以臨時通用許可證的主要目的之一，就是讓鄉郊地區的營運商可以繼續提供服務。」

華為昨發聲明回應，稱不管臨時許可延期與否，對華為經營產生的實質影響有限，也不會改變華為一直遭受不公平對待的事實。

華為稱一直認為美國政府將華為加入實體清單，對美國的損害比對華為的更大，不僅會對與華為合作的美國公司造成巨大損失，也會破壞全球供應鏈的合作和互信，「我們呼籲美國政府停止對華為的不公正對待，將華為移出實體清單」。

外交部促經貿問題勿政治化

中國外交部新聞發言人耿爽昨在例行記者會亦有回應美方的新舉措。耿爽表示，中方此前已多次表明立場，即敦促美方停止泛化國家安全概念、濫用出口管制、對他國特定企業採取歧視性、不公平的做法，停止將經貿問題政治化。

114附屬公司被列黑名單

耿爽說：「我們不要求外國政府對中國企業有任何特殊對待，我們要求的只是外國政府對中國企業包括華為有平等的對待。」

據路透社報道，特朗普政府最初計劃將禁令僅延期兩周，但後來因行政問題決定再延長90天。這是美國第三次押後針對華為及其附屬公司現有在美產品和服務所實施的交易禁令。美國商務部今年5月15日將華為及其68家附屬公司列入實體清單；5月20日和8月19日分別發布為期90天的「臨時通用許可」，允許華為及其附屬公司從事「特定活動」，以保證美國現有相關網絡的持續運營，為美國現有的相關移動服務提供支持。美商務部8月19日還將另外46家華為附屬公司列入俗稱貿易黑名單的實體清單。

明報記者

（中美角力）

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