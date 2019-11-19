中國阿聯酋合破冒牌集團 檢2.1萬商品 價值近20億

澎湃新聞報道，上海警方在今年5月根據舉報，發現一個製售假冒品牌服裝犯罪集團，涉案侵權商品全部運往境外，且集團主犯有多名外籍人員。在公安部統一指揮下，上海、廣東警方密切配合，迅速鎖定位於廣東的生產窩點，查明境內犯罪網絡。公安部並將有關線索通報阿聯酋警方。

「虛假報關」運迪拜 成打折促銷正品

經中阿聯合偵查發現，這些外籍人員在迪拜招攬分銷商獲取訂單，通過在廣州設立貿易公司為掩護，委託國內工廠在廣州等地加工生產假冒名牌服裝手袋，交由物流公司以「虛假報關」「真假混裝」等方式，通過空運、海運渠道運送至迪拜。

身處阿聯酋的幕後老闆在接貨後組織分銷商，以正品促銷等名義，在迪拜當地或通過網絡進行銷售，部分假貨轉口運至歐美等地，個別假冒限量版款式奢侈品手袋的單個售價甚至高達上萬美元。

7月30日，中國與阿聯酋警方同時展開抓捕行動。截至目前，在中國境內抓獲37名疑犯，查扣各類品牌服裝手袋逾7000件。迪拜警方在其境內搗毀售假黑點10處，拘捕疑犯20名，查獲侵權商品2.1萬件，涉案金額近18億元人民幣。境外查獲的部分侵權商品源自國內的製假作坊。

一款「限量」製十件 具證書發票

警方在現場查獲的假冒品牌手袋，涉及路易威登(LOUIS VUITTON)、愛馬仕（HERMES）、香奈兒（CHANEL）等多個國際名牌。製假皮料中甚至還有鱷魚皮。為達到奢侈品「限量」的特點，工作坊生產的假冒商品，每一款只有十幾件，所有的證書、發票一應俱全，「他們要求每一樣東西都要有禮盒包裝」。

警方稱，該犯罪集團以境外為主，隱蔽性強。境外分銷商輻射中東地區，人數多達200名。商品的生產和供貨地在境內，通過在境內設立合法公司對外經營，不接生客業務。

路易威登大中華區知識產權刑事保護執行總監譚女士表示，目前，假冒奢侈品依然有很大市場，有關該品牌跨國製售假貨需求端主要來自境外，「隨着仿製工藝的進步，A貨（高仿品）能達到以假亂真的效果，愈來愈難分辨，有些假冒商品連業內行家一下都難看出來」。