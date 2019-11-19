南開大學校長被揭論文造假 實驗靠改圖

發表時間從2003年到2018年

近期，有海外網民披露，以曹雪濤為作者或者通訊作者的論文內，出現了兩次實驗結果圖像完全一致；一幅實驗圖中，局部點圖多次「複製、貼上」，兩幅實驗圖中，部分一致，部分疑似有增添、刪減等修改圖片的情况。

在最初曝出曹雪濤論文造假的國外學術交流在線平台PubPeer上，能檢索到有上述圖像異常、作者署名包括曹雪濤的論文已超過40篇。 這些被疑造假的論文發表時間從2003年一直延續到2018年，絕大部分在曹雪濤供職第二軍醫大學、浙江大學免疫學研究所期間發表。

對於質疑，《中國新聞周刊》引述曹雪濤表示，「我現在剛到上海實驗室，要把這些事情查一下。我知道大家關注這個事情，查完了，我會給大家一個回覆。」澎湃新聞網報道，中國工程院辦公廳工作人員昨日表示，中國工程院會針對網絡反映曹雪濤院士的有關問題展開調查，但具體以什麼形式展開調查，目前暫時還不掌握最新情况。