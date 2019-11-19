民調輸蔡 韓國瑜：得民心方得天下

4月起落後 最新民調輸16百分點

台灣2020年總統、副總統候選人申請登記期間為今年11月18日至11月22日。新頭殼newtalk新聞網站報道，國民黨總統候選人韓國瑜與副總統候選人張善政，昨日上午正式完成選舉登記。對於民調大幅落後蔡英文，韓國瑜笑稱，民進黨傻傻的，老是迷惑在得民調得天下，但他認為，得民心才能得天下。韓國瑜說，民調部分落後，大家都說他會不會憂愁滿面，但「沒看到我笑得口角春風嗎？」，而且笑得這麼燦爛。

自今年4月以來，蔡英文民調一路領先韓國瑜，在國民黨總統初選確定由韓國瑜勝出後，民調差距更持續拉大，兩人差距始終維持在雙位數以上。昨日最新的民調顯示，韓國瑜民調仍然落後蔡英文16百分點。

宋頭籌登記 稱選舉路「最後一里」

中央社報道，親民黨昨日全體出動，聚集浩大隊伍等待宋楚瑜來搶頭香登記。宋楚瑜除了偕搭檔余湘一起出席，競辦發言人于美人、親民黨秘書長李鴻鈞等人也在場，甚至永齡基金會執行長劉宥彤也現身隊伍。

宋楚瑜登記時間約莫6分鐘，並繳納保證金新台幣1500萬元（約385萬港元）。他於會後受訪時說，這是他44年來選舉路的「最後一里」，他充滿感恩與自信，包含國際外交、兩岸事務、國家安全、地方建設、為民服務，他將用平生所學回饋給「我愛的台灣」，找回台灣的自信與驕傲。

由於有媒體民調顯示「宋余配」目前是8%民調屈居第三，但宋楚瑜表示不必擔心，因為親民黨原本支持度不到1%，現在已經漲到8%，顯示將越來越往上爬。綠營方面，蔡英文及賴清德昨日尚未登記選舉申請。