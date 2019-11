據中央社報道,會後由東盟秘書處發出的共同聲明表示,透過加強防務和安全合作,各國承諾確保亞太地區的和平和穩定,其中包括依據國際法如聯合國海洋法公約(UN Convention on the Law of the Sea)和平解決爭端,以及保持並尊重航行和飛行自由。

聲明指出,各國防長同意,東盟在2018年和中國的海上共同軍演,以及在2019年和美國的海上共同軍演,反映了區域安全架構下,務實的合作能加強東盟和他國間的互信。

報道引述與會的泰國國防部政策計劃辦公室主任拉克薩(Raksa Rojphimphun)表示,東盟防長擴大會談的氣氛良好,美國的焦點在亞太戰略,東盟各國則聚焦南海行為準則,大家都希望依照國際法維持南海的航行和飛行自由。儘管有焦點分歧,各國仍希望及早完成南海行為準則。