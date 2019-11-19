魏鳳和晤美防長 促勿挑釁南海台灣 埃斯珀斥華威嚇 促東盟法律反擊

中國國防部新聞發言人吳謙昨天上午在曼谷的媒體吹風會上表示，魏鳳和重申中方在台灣、南海等問題立場。魏鳳和強調中方始終致力和平解決台灣問題，但決不容忍發生重大「台獨」事變。中方要求美方慎重妥善處理台灣問題，不要給台灣局勢增加新的不穩定因素。

魏鳳和促美停到南海炫耀武力

在南海問題上，魏鳳和重申中方維護南海領土主權、海洋權益，以及維護南海和平穩定的決心意志堅定不移，要求美方停止到南海炫耀武力，不要挑動南海局勢升溫。

據公開報道，今年以來美國軍艦九度穿越台灣海峽。最近一次就在上周二（12日），美國導彈巡洋艦「錢斯勒斯維爾」號（USS Chancellorsville）由北向南航經台灣海峽。

美軍再次稱該次穿越為「例行過境」，證明美國「對自由開放的印度太平洋地區的承諾」，也將繼續在國際法允許的地方執行任務。

埃斯珀：美望助各國控制主權海域

中央社報道，埃斯珀前天與東盟10國防長會面時，批評中國在南海進行各種恐嚇和威逼行為，又稱美國相當懷疑中國在達成南海行為準則上的誠意。

報道引述埃斯珀表示，美國和東盟各國有許多雙多邊的軍事合作計劃，美國的目標是協助培養各國的能力，確保各國能控制自己的主權海域。

他稱，美國會繼續根據國際法在南海飛行或航行，又呼籲東盟國家一起用法律手段擊退恐嚇和威逼行為。

國防部：會晤積極有建設

不過吳謙仍在吹風會上形容中美防長此次會晤是「積極的、富有建設性的」，兩人就中美兩國兩軍關係以及共同關心的國際和地區熱點問題交換意見，達成一些共識。

吳謙稱，雙方一致認為，中美兩軍關係是兩國關係的重要組成部分，發展健康穩定的兩軍關係不僅有利於兩國和兩國軍隊，也有利於地區和世界的和平與穩定。兩國防務部門和軍隊應落實國家主席習近平和美國總統特朗普的重要共識，在防務安全領域保持經常性溝通，深化務實合作，妥善管控分歧，切實發揮好兩軍關係作為兩方關係「穩定器」的作用。

至於下一步兩軍交往活動，吳謙說，兩國防長均表達了積極的態度，強調要規劃好明年兩軍交往重大項目。下一步，兩軍將繼續就有關安排保持溝通。

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