中國最大郵輪母港開通

中新社報道，廣州南沙國際郵輪母港目前建設的一期工程岸線總長770米，建成22.5萬總噸和10萬總噸郵輪泊位各1個，以及建築面積約6萬平方米的航站樓，年設計載客量達75萬人次。

可停靠世上最大郵輪

整個航站樓以「鯨舟」立意，建築造型靈感來源於飛躍而起的鯨魚，建築外立面靈感來源於南沙非物質文化遺產「香雲紗」，傳達自由非線性的建築外觀理念。大型郵輪碼頭、航站樓、一線海景住宅、公寓、高端寫字樓，組成一個大型城市綜合體。

與內地正在營運的郵輪母港相比，廣州南沙國際郵輪母港在交通疏導、航站樓設計、商業配套和岸電系統方面都進行了極大優化升級，設計上以「綠色出行、便捷服務」為中心，實現了與巴士、地鐵、港澳水上客運等交通方式無縫連接，為旅客集散提供多重便利。

項目距離地鐵四號線南沙客運港站僅約500米，是國內第一家實現與地鐵無縫接駁的郵輪母港。同時，口岸查驗通道數量位居國內前列，配合多種智能化、科技化的查驗設備，可大大提高旅客的通關效率。

中交集團於2015年8月投資建設廣州南沙國際郵輪母港，建設華南地區最大的郵輪母港項目。當地也希望以此提升廣州國際航運中心地位，補齊廣州郵輪產業發展不足。