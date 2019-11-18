福州4款手搖奶茶無奶 小確茶奈雪の茶無糖奶茶含糖超標

奶茶蛋白質含量標準 七成不符合

《中國消費者報》報道，由福建省消委會、福州市消委會聯合發起的檢測，選取了福州市20家手搖奶茶店40杯樣品，樣品主要針對銷量較多的珍珠奶茶，樣品規格均購大杯。品牌涵蓋「喜茶」「奈雪の茶」「一點點」「85℃」等，其中實體店購買26款，網絡購買14款。

奶茶是由茶湯中加入奶或奶製品調味而成，按國家標準《茶飲料》中規定，奶茶中蛋白質含量高於或等於0.5g/100g。而測驗的奶茶中，蛋白質含量符合標準的僅有奈雪の茶、喜茶、小確茶、木森茶、KOI 5個品牌。29款樣品的蛋白質含量低於0.5g/100g，不符合率為72.5%。其中，都可、快樂番薯兩個品牌的4款奶茶，蛋白質檢測均低於0.08g/100g的儀器檢出低限，未能檢出蛋白質含量，也就是說一滴奶都沒有，叫奶茶有欺騙消費者的嫌疑。

消委會倡貼成分表

而根據《中國居民膳食指南（2016）》建議「控制添加糖的攝入量，每天攝入不超過50g，最好控制在約25g以下」。測試結果顯示，20款正常甜度的奶茶含糖量在21-48g之間，平均為35g/杯。其中有16杯樣品的含糖量超過了25g，不符合「膳食指南」建議每日糖攝入量的佔比達40%。若按一塊方糖大約是4.5克，奶茶糖含量折算相當於添加10塊方糖品牌有貢茶、1點點、都可、奈雪の茶、小確茶、舔杯。

奶茶店一般都銷售有不加糖產品，標識為「不加糖」、「無糖」、「微糖」或「少糖」等。根據相關標準，預包裝食品中標稱「無或不含糖」的，要求含糖量不高於0.5g/100g。試驗對不加糖類20款奶茶進行檢測，14款標稱為「無糖」的樣品，含糖量在1.1至5.8g/100g之間，均不符合國家無糖標誌規定。其中小確茶、奈雪の茶、益禾堂製作的無糖奶茶，糖含量甚至超過《膳食指南》建議每日糖攝入量25克。

福州市消委會向奶茶經營者發出誠信經營倡議書，提出應標示奶茶成分表，在奶茶店舖和網絡售賣頁顯要位置標示奶茶成分表或配方等，嚴格按配方製作，讓消費者了解並監督。