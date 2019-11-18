賴清德任蔡副手 稱「守護台灣指引香港」

中央社報道，蔡英文昨日宣布副手人選為台行政院前院長賴清德，昨晨出席她與立法委員陳明文聯合競選總部成立大會時表示，現在是民進黨最團結的時候，民主社會的政黨，有不同意見是正常，但有一個共同目標，就是守護台灣、守護主權，這是團結的理由。

蔡英文指出，台灣的經濟持續往上走，是全球最穩定經濟體，因為一個民主自由的社會，「會把全世界最高階的人才、最好的投資吸引到這裏」。

「中時電子報」報道，賴清德說，面對中國步步進逼，以及來自香港的警號，民進黨在明年關鍵的選戰，「我們能再奉獻給台灣人民的是什麼？首要之務，不就是『團結守護台灣』嗎？只要台灣贏了，就沒有輸家，反之，台灣若輸了，也就沒有贏家」。賴表示，有感於蔡英文的誠意，也從許多民眾的期待中看到自己的責任，決定接受蔡的邀請擔任副手，伙拍參選，「在最黑暗的時刻，團結守護台灣，持續綻放民主的光芒，指引香港，照亮世界！」賴清德曾競逐黨內總統候選人提名，最終不敵蔡英文。

韓：組合為派系妥協非理念結合

對於「蔡賴配」，藍營總統候選人韓國瑜稱，今年民進黨總統提名初選，蔡英文和賴清德廝殺慘烈，當時賴清德還公開呼籲蔡英文不要用國家機器、網軍鬥他；認為兩人搭檔完全是派系妥協和為了選戰，並非理念結合。