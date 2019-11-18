紐時稱獲華內部密件 揭習促成再教育營

外媒將新疆的職業技能教育培訓中心稱為「再教育營」，中國政府曾多次否認有關指控。《紐約時報》報道，該報獲得400多頁秘密文件。泄露的材料包括24份文件，其中部分包含重複內容。文件包括近200頁習近平和其他領導人的內部講話，以及150多頁的有關管控新疆維吾爾族人口的指示和報告，部分文件提到把限制伊斯蘭教的措施擴大到中國其他地方。

稱表示內部對鎮壓不滿增

這可能是幾十年來中共最大規模的泄密之一。報道稱，雖然不清楚這些文件是如何被收集和挑選，但這次泄露意味着中國內部對鎮壓行動的不滿比以前知道的要多。這些文件是一名要求匿名的中國政界人士泄露，該人表示，希望文件的披露能防止包括習近平在內的中共領導人逃脫他們對大規模拘禁應受的責備。

文件稱習言「針鋒相對、毫不留情」

報道稱，習近平發表了一系列秘密講話，確定了一條強硬路線，最終形成了目前正在新疆展開的安全攻勢。雖然官方媒體提到過這些講話，但從未公布具體內容。

其中，針對2014年新疆的數宗暴恐行為，習近平在烏魯木齊視察反恐警隊後發表的講話中說，「我們的同志擁有的手段也太簡單了」，「所有的武器還對付不了那些大刀片子、斧頭等冷兵器」。習又說，「我們要針鋒相對、毫不留情。」