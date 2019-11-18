網傳黑龍江賓館爆疫 當局否認

傳兩院爆疫封樓 職員稱正常運作

有疑似黑龍江駐京辦發出通知指，北京西城區疾控中心兩名醫生上周四（14日）到該辦所屬賓館，告知一名住客疑似感染肺鼠疫已被隔離在醫院，另有6名接觸者已被隔離在賓館或醫院。該通知又建議從黑龍江赴京公務人員暫勿入住該賓館。

本報記者昨致電該北京黑龍江賓館查詢，前台工作人員表示，所謂有客人感染鼠疫的消息「純屬謠言」，稱賓館昨天仍正常營業，無接到任何相關通知。

日前另有由微信群組傳出的消息稱，兒童醫院和宣武醫院上周四接診疑似鼠疫患者，兩家醫院多個樓層因而被封。多家內地傳媒記者走訪現場，發現兒童醫院樓層均「正常開放，人流擁擠」；宣武醫院發熱門診停診消毒，有兩名戴口罩的保安在門口值守，不過普通門診和急診部就醫秩序正常。

北京衛健委翌日通報稱，近期有兩名來自內蒙古鄂爾多斯市的就診患者，專家結合患者流行病學史、臨牀表現、病原檢查，綜合判斷患者不符合鼠疫診斷標準，排除鼠疫，解除隔離觀察；又表示北京無新增鼠疫病例，亦未接到密切接觸者出現發燒等相關異常情况的報告。