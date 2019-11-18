前兩例一人惡化 曾石礦場剝食野兔 內蒙漢染腺鼠疫 當局稱無病學關聯

內蒙古自治區衛生健康委員會官網昨天發布消息，錫林郭勒盟鑲黃旗巴音塔拉蘇木採石場一名男子，本月16日在烏蘭察布市化德縣醫院就醫期間反覆發燒，經專家會診，被診斷為腺鼠疫。據了解，該男子曾於11月5日在採石場剝食野兔。28名密切接觸者已就地隔離醫學觀察，目前無發熱等異常表現。通報指出，目前未發現此次腺鼠疫與前兩宗肺鼠疫病例之間有流行病學關聯。

北京12日確診來自內蒙古錫林郭勒盟蘇尼特左旗的兩人患肺鼠疫。市衛生健康委員會16日通報，目前兩名患者中，一人病情相對穩定，另一人危重。後者14日病情略有好轉，16日反覆、不穩定，病情加重，有關專家已在對症治療。通報稱，病例的密切接觸者中部分人員已相繼解除隔離觀察，其餘人員未發現有發熱等相關異常徵狀。

公開資料顯示，鼠疫主要的臨牀類型包括腺鼠疫、肺鼠疫和敗血型鼠疫，其他類型鼠疫如皮膚鼠疫、腸鼠疫、扁桃體鼠疫等型比較少見。

可致敗血症 致死率接近100%

腺鼠疫通常病徵為發熱和局部淋巴結腫大，治癒率高。肺鼠疫則常表現為發熱、咳嗽、咳血、呼吸困難等，發病快、病情進展快，如得不到及時救治，死亡率高。腺鼠疫及肺鼠疫都有可能引發敗血症鼠疫，鼠疫桿菌經由血液感染全身，導致患者高熱寒顫、神志不清、昏迷，進而發生休克、彌散性血管內凝血及廣泛皮膚出血和壞死等，致死率接近100%。

鼠疫主要經過病媒生物傳播、接觸傳播和飛沫傳播，其中前兩種傳播方式常引起腺鼠疫或敗血型鼠疫，由飛沫感染的主要為肺鼠疫。

早前北京輸入兩例肺鼠疫病例消息引發京城民眾恐慌。國家衛健委主管《健康報》13日報道指，該兩名患者是從內蒙古由救護車護送至北京朝陽醫院。

中國疾控中心亦表示，發現病例後，北京市衛健系統已及時對病例隔離治療，對病例進京後的活動情况開展了詳細的流行病學調查，詳細排查了可疑暴露人群，又對相關場所終末消毒，同時加強監測發熱病人等。

疾控稱擴散風險極低

疾控中心稱，此次疫情進一步擴散的風險極低，安撫市民可正常工作、生活和去醫療機構就醫，不用擔心感染風險。又指，北京市不是鼠疫疫源地，自然環境和鼠類都不帶有鼠疫菌，市民沒有通過接觸鼠等動物而感染的風險。

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