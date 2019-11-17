交保2.7億 富家女在美脫謀殺罪

涉與現男友謀殺前男友

現年34歲的李凡尼涉在2016年與現任男友巴亞特（Kaveh Bayat），謀殺27歲的前男友格林（Keith Green）。她和格林育有兩名孩子，檢方說，李凡尼與格林分手後，誘其討論子女監護權，其間巴亞特涉槍殺格林，並找友人處理屍體。2016年5月李凡尼被捕，2017年4月以3500萬美元保釋，為美國史上最高的保釋金額之一，引起全球關注。2017年9月，李凡尼與巴亞特等受審。

美國之音引述李凡尼的辯護團隊稱，經過12天審議，陪審團裁定李凡尼謀殺罪不成立，而巴亞特謀殺罪仍在審理。李計劃回中國探望家人。加州聖馬特奧縣地方檢察官對裁決表示失望。

《中國新聞周刊》早前報道，李凡尼的母親李繼紅在美國有多家公司，其中基泰公司是由其美國迪地艾爾建築開發股份有限公司與原解放軍總後工程隊四大隊合資成立，在北京有大批投資。她的第二任丈夫姚剛任公司法人。「香港01」曾引述的消息稱，李繼紅是前總政治部主任及中共中央軍委委員李繼耐的妹妹。