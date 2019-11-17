桂民海瑞典獲獎惹外交風波 大臣無視警告出席 中國使館：強烈不滿

駐瑞大使曾警告：或禁入境礙兩國交流

對於瑞典筆會要頒獎給桂民海，桂從文在事前接受瑞典電台（Sveriges Radio）採訪時表示，若瑞典筆會頒獎給桂民海，並有任何瑞典政府官員參加頒獎典禮，中方一定會採取對策。在被問到中國會採取什麼對策時，桂從友說：「你會看到的。我們要求瑞典筆會對中國和14億中國人民表示基本的尊重，並在為時已晚之前停止錯誤舉動。」他又警告，兩國正常交流與合作可能會因此受到嚴重阻礙。路透社稱，桂從友上周五威脅說，林德如果參加頒獎儀式，她將被禁止入境中國。

瑞揆：瑞典有新聞自由 絕不屈服威脅

對於桂從文的警告，瑞典通訊社（TT）上周五引用林德的話說：「一個外國政府告訴另外一個國家的政府應該如何行事，是一個非常嚴重的問題。」瑞典首相勒文（Stefan Lofven）也說：「文化大臣將會頒發這個獎，瑞典絕不會屈服於這種威脅，永遠不會。我們瑞典有新聞自由，這是關鍵。」至於桂從文說「採取對策」，勒文表示，「那就讓我們看看這可能會產生什麼後果」。

瑞大臣致辭：桂民海獄中詩作振人心

就在瑞典官員發表評論後幾個小時，瑞典筆會的頒獎儀式如期在斯德哥爾摩舉行。瑞典筆會在台上擺放一張空櫈，象徵桂民海4年前遭北京拘留而無法親自前來領獎。林德致辭時表示，任何當權者絕不能攻擊以藝術或言論表達自由的人，她並讚揚桂民海在獄中的詩作振奮人心，祝福他盡快獲釋、重獲自由。瑞典筆會表示，圖霍夫斯基獎是為了表揚在囚作家對言論自由作出的貢獻，桂民海獲獎實至名歸。

中國駐瑞典大使館官網16日發出英文稿，就瑞典筆會執意向桂民海頒獎和瑞典文化大臣執意出席頒獎儀式，表示強烈不滿和堅決反對，表示「桂民海是在中國和瑞典都犯下嚴重罪行的罪犯，給這樣一個罪犯頒獎是一場徹頭徹尾的政治鬧劇，是在慫恿犯罪行為、庇護罪犯，也是粗暴干涉中國司法主權。善有善報，惡有惡報」。文中又稱瑞方嚴重錯誤的行為，無疑給中瑞正常友好交往與合作造成嚴重困難，「任何國家、組織和個人都不要指望14億中國人民會吞下損害中國國家利益和尊嚴的苦果」。

瑞典筆會1985年設立圖霍夫斯基獎，紀念第一次世界大戰時，從德國逃到瑞典的反戰記者與作家圖霍夫斯基。該獎每年用以獎勵受到迫害與威脅、或是對人權有貢獻的作家或出版者，獎金是15萬瑞典克朗（約12萬港元）。