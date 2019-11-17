駐京周記：內蒙傳入疫症 京城聞鼠色變

在絕大多數中國人的印象中，鼠疫的威脅就等同於生化武器，消息一經披露，立即在京城引起軒然大波。不過應該正視的是，在現代醫療和衛生條件下，只要做好防控工作，鼠疫和其他傳染病一樣並沒有那麼恐怖。

現代醫學對鼠疫的區分主要為腺鼠疫和肺鼠疫，其中腺鼠疫通常通過老鼠這類嚙齒類動物身上的跳蚤叮咬傳給人類，若不加治療，死亡率最高可達三分之二。腺鼠疫大約十分之一會發展成肺鼠疫，不迅速治療，死亡率幾乎為百分之百。

現代醫療衛生條件有效防護

和腺鼠疫不同之處在於，肺鼠疫可以通過飛沫傳播，世衛組織曾就鼠疫防治解釋，認為現有的抗生素治療鼠疫非常有效。採用預防措施也可以保護個人免受感染，如果診斷及時，及早治療，絕大多數鼠疫患者都可以治癒。

在北京朝陽醫院的兩例鼠疫個案均為肺鼠疫。因此也不難理解，北京各醫院會張貼告示，要求求診者須告知近期有無去過青海、甘肅、內蒙等曾傳出鼠疫的地方。

鼠疫與霍亂並列為甲級烈性傳染病，在歐洲、亞洲國家曾造成民眾大規模死亡，就中國而言，1644年在北京、1855年在雲南、1910年在東北都爆發過嚴重鼠疫。在當時的衛生條件下，並沒在有效的防護和針對性治療措施。

需要正視的是，人類無法將全部嚙齒類動物消滅乾淨，因此也不可能完全消滅鼠疫，該傳染病至今仍在世界各國甚至發達國家也有零星個案。不過，如果多關注一下個人衛生，及盡量不要去草原親近或食用旱獺等嚙齒類動物，那麼基本也就不用過於擔心了。

明報記者 鄭海龍