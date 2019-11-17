中美通話 美商務部長：進文本最後細節 路透：圖縮首階段協議分歧

路透社報道，參與上周五通話的中美高層可能包括中國國務院副總理劉鶴及美國貿易代表萊特希澤、財政部長梅努欽，雙方尋求縮小對「第一階段」貿易協議分歧，但仍未就關鍵議題達成一致。

羅斯：特朗普未同意撤關稅

羅斯接受美國霍士商業頻道（Fox Business Network）訪問時稱，美中有非常高的可能達成這份協議，「我們現在進入了（協議文本的）最後的細節」。被問及能否在下月15日美國對中國產品加徵新關稅前達成協議時，羅斯沒有給出明確答覆，「我們或許會再次失望，如果不能如期達成，總統（特朗普）已經明確表示，他對我們加徵關稅的狀態感到滿意」，特朗普沒有表示要對加徵新關稅的計劃作出任何改變，「不過現在離12月15日還有很多的時間」。

羅斯續稱，特朗普還沒同意將移除關稅列入協議，此外中方允諾採購美國農產品的規模亦尚待確認，「中方買得起400億到500億美元（約3130至3900億港元）的美國農產品，這沒問題，問題是他們願不願意承諾，以及承諾後有無確實履行的機制」。

庫德洛：首階段協議或部長級簽署

白宮經濟顧問庫德洛當日亦表示，「第一階段」協議可能由美中部長級官員簽署，毋須兩國元首親自出馬。《國會山莊報》分析指出，這是美方先打預防針，暗示這份協議可能不太重要，以免外界期望過高。

英國《金融時報》引述熟悉中美貿易談判情况的人士指出，令美國官員感到沮喪的是，中方沒有做出足夠的讓步來證明美國有理由降低針對中國商品加徵的關稅，這是北京方面長期以來的要求，而最近幾周北京固化了這一立場。一名知情人士表示，中國的姿態「肯定」導致了貿易戰休戰被推遲，危及在未來數天敲定協議的機率。聽取了談判情况簡報的另一名人士表示：「目前有很多問題在討價還價——在一定程度上是一種對峙。」熟悉談判情况的人士表示，這一「迷你協議」的某些部分相對容易談妥，包括中國在匯率透明度和對美國金融服務開放市場的承諾。中國也願意放寬針對農產品貿易的以健康和安全為由的壁壘，包括批准進口新型基因改造種子。但最大的癥結在於，美國堅持要求中方同意在知識產權和強制技術轉讓問題上使用「更強有力的措辭」。

另據《華爾街日報》報道，另一個令美方惱火的問題是，中國尚未同意為增加購買美國農產品的計劃設定一個書面的數字目標。此外，雙方對於是否取消已加徵的關稅互不相讓。

美30州對華出口雙位數下降

路透社報道，美國農業部的周度出口銷售報告顯示，截至本月7日當周，中國買家訂購了逾76萬噸美國大豆，美國出口商還向中國付運了近70萬噸大豆。這意味中國是該周美國大豆的最大買家，佔周銷售總量的61%。不過，美國商務部的最新數據顯示，今年前3季度，美國有30多州的外銷中國出口額呈雙位數下降，美國第3季整體對中國的商品出口下滑15%，降至788億美元（約6165億港元）。

明報記者

（中美角力）

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