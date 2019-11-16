教育、科技基建陸續動工 大灣區補貼港澳創業者

澎湃新聞引述發改委新聞發言人孟瑋稱，《大灣區發展規劃綱要》明確了大灣區建設總體要求和重點任務。目前，發改委正會同和組織有關方面，抓緊推動基礎設施互聯互通、生態環境保護、產業發展、城際鐵路等專項規劃編制報批工作，「1+N」的規劃體系逐步構建。

而大灣區國際科技創新中心「兩廊」 及「兩點」建設框架正逐步搭建。「兩廊」是指廣深港、廣珠澳科技創新走廊，「兩點」是指河套、橫琴兩點。目前香港科技大學在廣州南沙新區的合作辦學項目獲批籌建，已正式動工。中科院也與香港特區簽署《關於中國科學院在香港設立院屬機構的備忘錄》，共同推進中科院香港創新研究院建設。另外還有強流重離子加速器、材料基因組、腦解析與腦模擬，港澳科研機構和人員可共同使用重大科技基礎設施和大型科研設備，正在開工建設。

贛深、廣汕高鐵加快建設

此外，贛深、廣汕高鐵也在加快建設，廣湛高鐵開工建設，深茂鐵路深江段、深惠城際等重點項目前期工作也已展開。深圳機場三跑道批復建設，惠州機場航站樓、貨運區和停機坪擴容工程開工。皇崗口岸改造工程啟動，粵澳新通道（青茂口岸）聯檢大樓珠海側海關查驗及配套區域已封頂。