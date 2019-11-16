河北佛像改造變康熙 信眾稱圖遏宗教影響力

網絡雜誌《寒冬》報道，稱今年8月河北省承德市圍場滿族蒙古族自治縣的永慶寺，有一尊12米高的阿彌陀佛像被改成康熙。雖說「戴」了帽子又長有鬍鬚留有辮子，但足底蓮花座和手印未有更改，顯得不倫不類。有知情人士稱，這尊佛像是由當地民眾募資於2005年修建，香火旺盛。8月，當地宗教局勒令廟主拆除佛像，並稱這是執行中央命令。惟因交通不便，車輛無法上山拆像，當地政府又提出將佛像修建成毛澤東像、孔子像或康熙像，並稱「只要不是佛像就行」，廟主被迫僱人搭棚改造。

「害怕人們都拜佛拋棄共產黨」

不過，佛像被改造成康熙像後，政府官員稱塑像的手部和蓮花底座還能看出是佛像，要求繼續改造。「共產黨不讓有露天佛像，就是害怕人們都拜佛拋棄共產黨了。」有信徒說。

遼寧老子騎牛像遭改成曹雪芹

另邊廂，今年7月，遼寧省東港市孤山鎮大孤山景區玄都宮內的老子騎牛造像也被改造，老子頭像上多了一頂大斗笠，左手持的竹簡變成一本半開半捲的書卷。報道稱，當地宗教局官員去年9月查封玄都宮，並欲拆除老子像。後經投資者與政府協商，造像雖得以保留，但要按政府要求改建成《紅樓夢》作者曹雪芹。

有老年信徒認為，政府意圖把人對道教的信仰轉化為對古代文人的敬仰與留念，用偷樑換柱的方式淡化造像的宗教色彩，遏制宗教對人們的影響。

其實今年較早前也有大量佛像被拆除，如江蘇省鹽城市大豐區權健公司華東總部樓宇中的大佛像，以及河北省承德市雙塔山景區的臥佛像。不過與上述康熙像同在承德的普寧寺等正規寺廟內的大量漢傳、藏傳造像，則暫未受影響。內地規定，除宗教團體、寺觀教堂外，其他部門和單位不得以任何理由在風景名勝區內及其他地區建造大型露天宗教塑像。