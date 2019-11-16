華為手機標「中國台灣」 台促停售

華為前日在台發布新款手機Mate 30 Pro，其系統中並無出現「中國台灣」。台灣《經濟日報》報道，NCC指出，所有通訊設備都須經該機構的認證，而華為3款手機雖通過認證，惟透過系統更新改動內容已屬違法，因此緊急要求業者停售，直到改善為止。5家電訊業者表示，近期已減少進貨華為手機，加上庫存本就不多，因此可配合NCC。訊崴稱已要求華為盡快改善。

美媒：鴻蒙最快6個月內投用

另據美媒Business Insider周三引述華為西歐地區總裁彭博報道，華為可能在6至9個月內將其自主研發的鴻蒙系統（Harmony OS）應用於智能手機上，以取代Google的Android系統，因該公司目前被美國商務部列入貿易黑名單，無法與Google等美企合作。彭博表示：「鴻蒙不是Android的替代品，而是下一代Android。」