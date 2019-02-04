美USCC報告：港風波增台對一國兩制擔憂

倡華府研計劃防陸武統

援助台灣邦交國

中央社報道，USCC主席白嘉玲（Carolyn Bartholomew）表示，早在6月香港示威開始前，北京就對台灣施加巨大外交與經濟壓力，軍事威脅亦不斷升溫。USCC報告指出，台灣對北京的一國兩制統一模式因為香港的大規模示威運動而加深擔憂，也看到這一模式所承諾的自治漸受侵蝕。

在涉台部分，報告建議由國務卿提交報告，針對北京對台灣的打壓，說明美國採取的應對行動。報告又提到，美國應制訂戰略，對與台灣維持外交關係的國家擴大發展與安全援助，詳列擴大步驟，拓展台灣與其他民主國家的多邊合作。

籲機密研究針對解放軍現代化

報告又建議國家情報總監辦公室針對台海局勢，從台灣、中國、日本與韓國高科技產品供應影響進行研究，又建議國防部進行機密研究，重點針對解放軍2035年現代化目標，並針對北京企圖15年內武統台灣的計劃提出遏止的準則。

委員會表示，國會應透過立法加強台美安全合作，擴大美台軍事人員直接交流與人員培訓，且不限於人道救援與災難救助。

另據台灣網媒「上報」報道，台灣國防部2017年提出「4年期國防總檢討」（QDR），強調以創新不對稱作戰思維，發揮聯合戰力，未來將投入海空等無人載具科技研究。部門已委託國家中山科學研究院以「慧龍專案」編列36.6億元新台幣（約9.4億港元）預算，從明年起以5年為期研發無人潛航原型艇。

根據專案，計劃研發的無人潛艦長約20至30米，未來可成台海作戰的尖兵。