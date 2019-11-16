峰會《宣言》強調多邊主義 倡建金磚工業園科技園

包括履行《巴黎協定》

不提委內瑞拉危機

在宣言中，金磚國家重申支持多邊主義和自由貿易的立場，並對貿易保護主義作批評，強調守規則、透明、非歧視、開放、自由和包容的國際貿易非常重要：「我們繼續致力於維護和加強以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制；單邊和保護主義措施與世貿組織的精神和規則相衝突，所有世貿組織成員避免採取這些措施極為重要。」

在地區焦點議題上，宣言提及敘利亞問題、海灣問題和朝鮮問題等，唯獨被認為是拉丁美洲目前最重要的委內瑞拉安全議題，在宣言中並沒提到。中國外交部金磚國家事務特使王小龍表示，委內瑞拉問題不在議程上，也不是峰會的重要議題。

而習近平作為經濟重點的提議「深入推進金磚國家新工業革命伙伴關係」，被寫入「金磚務實合作」部分，在54條中，宣言稱「我們滿意地注意到，在落實領導人約翰內斯堡會晤關於啟動金磚國家新工業革命伙伴關係全面運作的決定方面取得的進展。我們也歡迎通過新工業革命伙伴關係工作計劃和新工業革命伙伴關係諮詢組工作職責」。

宣言又稱，將繼續在工作計劃確定的6個合作領域展開合作項目，包括建立金磚國家工業園和科技園、創新中心、技術企業孵化器和企業網絡等。