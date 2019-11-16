談港事 習籲金磚國家防外部干預 稱國際事務「非幾個國家說了算」 專家：對美喊話

金磚國家領導人第十一次會晤周四上午分別舉行金磚國家領導人會晤公開會議、閉門會議、金磚國家領導人同金磚國家工商理事會和新開發銀行對話會。中國、巴西、俄羅斯、印度和南非5國領導人圍繞「經濟增長打造創新未來」主題交換意見。

新華社報道，習近平在會上發表講話〈攜手努力共譜合作新篇章〉，強調金磚國家要展現應有責任擔當，倡導並踐行多邊主義，營造和平穩定的安全環境；把握改革創新的時代機遇，深入推進金磚國家新工業革命伙伴關係；促進互學互鑑，拓展人文交流。習又稱，中國同時將堅持擴大對外開放，推進高質量共建「一帶一路」及致力構建中非、中拉和亞太「三大」命運共同體，朝着構建新型國際關係、構建人類命運共同體的目標邁進。

支持改革世貿

重申發展國應有待遇

當日，習近平在閉門會議上強調，金磚國家的發展壯大正從根本上改變世界政治經濟版圖。央廣新聞App報道，習近平稱，全球化時代，不應是一部分人反對另一部分人，而應是所有人造福所有人；要弘揚多邊主義，其核心要義是國際上的事應由大家協商，「不能由一國或少數幾個國家說了算」。他表示，「中國支持對世界貿易組織（WTO）進行必要改革，堅持世界貿易組織核心價值觀和基本原則，包括發展中國家應享有的『特殊與差別待遇』。」美國今年9月曾向WTO施壓，要求改革其發展中國家地位制度，被視為針對中國。

習近平特別指出，許多發展中國家和地區出現的動盪，外部干預起了推波助瀾的作用，金磚國家應提高警惕，加強戰略溝通，合作應對風險挑戰，堅決維護國家主權、安全、發展利益。談到當前香港局勢，他指出，止暴制亂、恢復秩序是最緊迫的任務，又稱中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹一國兩制方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。

5國領導人也表示，金磚國家應本着戰略伙伴關係精神，加強溝通協作，維護公平、透明、開放的多邊貿易體制，捍衛新興市場國家和發展中國家共同利益；要支持各國自主選擇發展道路，互相尊重主權，反對外來干涉，維護各自國家的主權、安全、發展利益，致力通過對話解決爭端，為維護國際戰略安全穩定發揮更大作用。會後金磚國家發表《巴西利亞宣言》（見另稿）。

中國外交部昨表示，峰會傳遞了4個明確信號，各方承諾要展現責任擔當，帶頭弘揚多邊主義；反對保護主義，推動將發展問題置於全球宏觀政策框架的核心位置，幫助發展中國家融入全球價值鏈和產業鏈；反對外來干涉和增進團結合作。

「揚多邊反保護」

外交部稱峰會釋4信號

中國人民大學國際關係學院教授王義桅對本報表示，習近平的講話在理念上體現命運與共、和合共生的意思；推進金磚國家新工業革命伙伴關係，則為金磚國家未來的創新發展提供方向，「不能走回頭路」。他又稱習近平指出國際事務要商量、而非一個國家或幾個國家說了算，「明顯是講給美國及其盟友聽的」。

明報記者

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