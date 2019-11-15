火星着陸器亮相 料明年升空

新華社和中新社報道，中國首次火星探測任務的目標是，透過一次發射任務，實現火星環繞和着陸巡視，開展火星全球性和綜合性探測，並對火星表面重點地區精細巡視勘查。

昨日獲公開觀摩的，是試驗模擬着陸器在火星環境下懸停、避障、緩速下降的過程，對其設計正確性進行綜合驗證，並模擬火星重力環境（火星重力加速度約為地球的三分之一）。

在技術上，安全着陸是目前火星探測任務最艱巨的挑戰之一。

19國駐華大使觀摩

來自法國、意大利、巴西等19個駐華使館的大使及使節，歐盟、非盟駐華使團、亞太太空合作組織的代表和中外記者近百人到場觀摩。國家航天局局長張克儉表示，探索浩瀚宇宙是全人類的共同夢想，中國主張在平等互利、和平利用、包容發展的基礎上，加強航天國際交流與合作，共享航天發展成果。國家航天局願與各國航天機構、太空科學研究實體及國外太空科學愛好者攜手，在後續重大航天工程任務中加強合作，共同推進航天事業發展。