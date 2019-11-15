最高法：高空擲物可判死 殺人罪論處 未造嚴重後果最高囚10年

新華社報道，意見明確，故意從高空拋棄物品，尚未造成嚴重後果，但足以危害公共安全的，依照《刑法》第114條規定的「以危險方法危害公共安全罪」定罪處罰，即與放火、決水、爆炸、投毒等行為相當，刑罰為3至10年監禁；致人重傷、死亡或使公私財產遭受重大損失的，依照《刑法》第115條第一款的規定處罰，意味可被判監10年以上、終身監禁或死刑。為傷害、殺害特定人員實施上述行為的，依照「故意傷害罪」、「故意殺人罪」定罪處罰，這兩項罪名的最高刑罰均為死刑。

過失墜物致死 最高囚7年

意見要求，從重懲治高空拋物犯罪，對於多次實施、經勸阻仍繼續實施、受過刑事處罰或者行政處罰後又實施、在人員密集場所實施及其他情節嚴重的情形，應當從重處罰，一般不得適用緩刑。

在高空墜物方面，意見指出，過失導致物品從高空墜落，致人死亡、重傷，符合《刑法》第233條、第235條規定的，依照「過失致人死亡罪」、「過失致人重傷罪」定罪處罰，即分別會被判處7年以下監禁和3年以下監禁或拘役。在生產、作業中違反有關安全管理規定，從高空墜落物品，發生重大傷亡事故或造成其他嚴重後果的，依照《刑法》第134條第一款的規定，以「重大責任事故罪」定罪處罰，刑罰最高為7年監禁。

意見還提出，在民事審判工作中，法院要綜合運用民事訴訟證據規則，最大限度查找確定直接侵權人並依法判決其承擔侵權責任；對於物業服務企業未盡到法定或約定的義務，造成建築物及其擱置物、懸掛物發生墜落致使他人損害的，也要追究其侵權責任；物業服務企業隱匿、銷毀、篡改或拒不提供相應證據，導致案件事實難以認定的，應承擔相應不利後果。

西安引機械人巡邏偵測

內地高空拋物、墜物事件層出不窮，《華商報》報道，陝西西安近日有物業管理公司引入安保機械人「小金」，協助在住宅區內巡邏，這款機械人可自動偵測高空拋物行為，還有人臉識別系統，相信有助找出肇事者。

在本港，根據《簡易程序治罪條例》，如有人自建築物掉下任何東西，或容許任何東西自建築物墜下，以致對在公眾地方之內或附近的人造成危險或損傷者，即屬犯罪，可處罰款1萬元及監禁6個月。如同類事件發生在任何建築物或其部分進行興建、修葺或粉飾工程的過程中，該地盤的主要承建商以及進行有關興建、修葺或粉飾工程的承建商可被罰款5萬元及監禁1年。