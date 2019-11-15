北京聞風：海南自貿試驗區建設提速 ／文：鍾鳴九

【明報專訊】日前，兼任推進海南全面深化改革開放領導小組組長的副總理韓正赴海南調研，提出要「對標世界最高水準的開放形態」。分析人士認為，「最高標準」對應更高要求，海南自貿試驗區建設還將提速。有消息稱，海南自貿港法的立法工作正在加快推進。
自去年4月國家主席習近平宣布支援海南全島建設自貿試驗區至今，已過去1年半，在本月初的第二屆進博會開幕式上，習近平宣布，「中國將繼續鼓勵自由貿易試驗區大膽試、大膽闖，加快推進海南自由貿易港建設，打造開放新高地。」觀察人士指出，從「逐步探索、穩步推進」，到「加快探索建設」，再到「加快推進」，中央對海南自貿試驗區寄予厚望；而與雄安新區和內陸自貿區相比，瓊島有更多試錯機會，或能突破體制機制束縛，率先以制度創新為發展提速。
梳理《中國（海南）自由貿易試驗區總體方案》發布以來的自貿區建設進程可以發現，海南對內深化改革，對外擴大開放，都有更大自主權。近日，海南發布自貿區第五批10項制度創新案例，涉及醫療旅遊、稅務行政、境外電視審批、資料共用、國企績效管理等多個方面。官方稱，這些案例經評估，皆具「首創性」，且「已實施、效果好、可複製」。
輿論：須破除不善把握機遇印象
2013年起，內地先後設立12個自貿區。海南是唯一一個「全島」自貿區，雖在物流、經濟基礎、產業結構上處於劣勢，但在旅遊、海洋經濟等方面有先天優勢。因此，旅遊、現代服務和高新技術產業被中央定義為其發展主導——工信部不久前出台的支援海南自貿區自貿港建設實施方案中，就包括發展海洋經濟、跨境電商、區塊鏈研發等具體項目——也正是在這些領域，海南能為中國發展提供新經驗。
輿論認為，海南若想建設自貿區，必須破除外界對其不善把握機遇的印象。1988年海南成立經濟特區、2010年海南提出國際旅遊島，都曾迎來發展良機，但卻以房地產泡沫告終。知情人士透露，在減少經濟對房地產依賴的同時，海南將繼續在招商引資上制定策略，同時，打破傳統的人才制度，「不拘一格降人才」，如海口江東新區管理局近期發布的35個管理或技術崗位招聘，皆無國籍及身分限制。