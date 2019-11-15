北京聞風：海南自貿試驗區建設提速 ／文：鍾鳴九

自去年4月國家主席習近平宣布支援海南全島建設自貿試驗區至今，已過去1年半，在本月初的第二屆進博會開幕式上，習近平宣布，「中國將繼續鼓勵自由貿易試驗區大膽試、大膽闖，加快推進海南自由貿易港建設，打造開放新高地。」觀察人士指出，從「逐步探索、穩步推進」，到「加快探索建設」，再到「加快推進」，中央對海南自貿試驗區寄予厚望；而與雄安新區和內陸自貿區相比，瓊島有更多試錯機會，或能突破體制機制束縛，率先以制度創新為發展提速。

梳理《中國（海南）自由貿易試驗區總體方案》發布以來的自貿區建設進程可以發現，海南對內深化改革，對外擴大開放，都有更大自主權。近日，海南發布自貿區第五批10項制度創新案例，涉及醫療旅遊、稅務行政、境外電視審批、資料共用、國企績效管理等多個方面。官方稱，這些案例經評估，皆具「首創性」，且「已實施、效果好、可複製」。

輿論：須破除不善把握機遇印象

2013年起，內地先後設立12個自貿區。海南是唯一一個「全島」自貿區，雖在物流、經濟基礎、產業結構上處於劣勢，但在旅遊、海洋經濟等方面有先天優勢。因此，旅遊、現代服務和高新技術產業被中央定義為其發展主導——工信部不久前出台的支援海南自貿區自貿港建設實施方案中，就包括發展海洋經濟、跨境電商、區塊鏈研發等具體項目——也正是在這些領域，海南能為中國發展提供新經驗。

輿論認為，海南若想建設自貿區，必須破除外界對其不善把握機遇的印象。1988年海南成立經濟特區、2010年海南提出國際旅遊島，都曾迎來發展良機，但卻以房地產泡沫告終。知情人士透露，在減少經濟對房地產依賴的同時，海南將繼續在招商引資上制定策略，同時，打破傳統的人才制度，「不拘一格降人才」，如海口江東新區管理局近期發布的35個管理或技術崗位招聘，皆無國籍及身分限制。

文：鍾鳴九