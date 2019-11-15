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2019年11月15日星期五
中國要聞
金磚論壇 習近平：全球化遇逆風 中國巴西簽9協定 華企投資鐵路
習晤普京：擴雙邊貿易規模
特朗普揚言對華加稅 恐殃及聖誕消費
美助理防長：未尋求圍堵中國
中印論壇推遲 印媒：華代表簽證受阻
電騙疑犯蒙面「送中」
北京聞風：海南自貿試驗區建設提速 ／文：鍾鳴九
最高法：高空擲物可判死 殺人罪論處 未造嚴重後果最高囚10年
直播將中港併列 內地主持被指分裂國家
火星着陸器亮相 料明年升空
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電騙疑犯蒙面「送中」
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【明報專訊】河北警方昨日將在菲律賓抓獲的208名電訊網絡詐騙疑犯，包機蒙面押解回國。警方稱，經初步核查，這批電騙疑犯涉及案件達千餘起，涉案金額上億元人民幣。圖為疑犯押解現場。
（中新社）
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