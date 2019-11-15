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電騙疑犯蒙面「送中」

【明報專訊】河北警方昨日將在菲律賓抓獲的208名電訊網絡詐騙疑犯，包機蒙面押解回國。警方稱，經初步核查，這批電騙疑犯涉及案件達千餘起，涉案金額上億元人民幣。圖為疑犯押解現場。

（中新社）

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